20 şirketin bilanço takvimi belli oldu: Koç, Sabancı, Tüpraş, Borusan...

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler 2025 ilk çeyrek sonuçlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Hissedarların merakla beklediği 20 şirketin bilanço takvimi netleşirken, şirketlerin mali performansları ve finansal da sağlıkları da belli oluyor.

İlk çeyrek raporları için son tarih 30 Nisan 2025

CNBC-e'nin ahberine göre konsolide olmayan şirketlerin ilk çeyrek finansal raporlarını KAP’a sunmaları için belirlenen son tarih 30 Nisan 2025 olarak belirlenirken, konsolide olmayan bankalar için ise süre 12 Mayıs 2025’e kadar uzatıldı.

Konsolide finansal tablolarını açıklayacak şirketler için son gönderim tarihi de 12 Mayıs 2025. Konsolide bankaların sonuçlarını paylaşmaları için tanınan süre ise 20 Mayıs 2025’te sona erecek.

Bilanço takvimi belli olan şirketler şöyle:

24 Nisan 2025: TAV Havalimanları (TAVHL), Türk Traktör (TTRAK)

25 Nisan 2025: Akbank (AKBNK)

28 Nisan 2025: Yapı Kredi (YKBNK), AK Sigorta (AKGRT), Lilak (LILAK), Tofaş (TOASO)

29 Nisan 2025: Tüpraş (TUPRS), Aygaz (AYGAZ), Ford Otosan (FROTO), Teknosa (TKNSA)

30 Nisan 2025: Koç Holding (KCHOL), Adel Kalemcilik (ADEL)

6 Mayıs 2025: Coca Cola (CCOLA)

7 Mayıs 2025: Sabancı Holding (SAHOL), Anadolu Efes (AEFES), Migros (MGROS), Borusan Mannesmann (BRSAN), Türk Telekom (TTKOM)

8 Mayıs 2025: BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS)