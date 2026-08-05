20 yıllık büyüme modeli yapay zeka sınavıyla karşı karşıya

Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması, özellikle dış kaynak hizmetleri, müşteri hizmetleri, dijital pazarlama ve içerik üretimi gibi alanlarda dönüşümü hızlandırıyor. Birçok şirket, rutin işleri otomatikleştirirken çalışanlardan yapay zeka tarafından üretilen içerikleri denetlemelerini, düzenlemelerini ve sistemi geliştirmelerini bekliyor.

Ancak bu süreç her çalışan için yeni fırsatlar yaratmıyor. Bazı çalışanlar, yapay zeka sistemlerini eğitme sürecinde görev aldıktan sonra işten çıkarıldıklarını söylüyor. İçerik üretimi alanında çalışan birçok kişi, yapay zekanın iş yükünü azaltmak yerine daha fazla kontrol ve doğrulama gerektirdiğini, buna rağmen şirketlerin küçülmeye gittiğini ifade ediyor.

Şirketler yatırımlarını artırıyor

Dış kaynak hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin önemli bölümü üretken yapay zeka projelerini devreye almaya başladı. Şirketler, yapay zekanın çalışanların tamamen yerini almayacağını, daha çok rutin görevleri üstlenerek çalışanların daha karmaşık işlere odaklanmasını sağlayacağını savunuyor.

Bu kapsamda birçok şirket, çalışanlarını yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde yeniden eğitmek için programlar başlattı.

En büyük dönüşüm hizmet sektöründe

Uzmanlara göre çağrı merkezi, müşteri hizmetleri, veri işleme, dijital pazarlama ve içerik üretimi gibi tekrar eden görevlerin yoğun olduğu meslekler, yapay zeka dönüşümünden en fazla etkilenecek alanlar arasında yer alıyor.

Buna karşın bazı ekonomistler, son dönemdeki tüm işten çıkarmaların doğrudan yapay zekadan kaynaklanmadığını belirtiyor. Küresel ekonomik yavaşlama ve şirketlerin maliyet azaltma politikalarının da istihdam üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekiliyor.

Birçok ülke ve şirket, çalışanların yapay zeka ile birlikte çalışabilecek yeni beceriler kazanmasına yönelik eğitim programlarına ağırlık veriyor. Uzmanlara göre yapay zeka kısa vadede tüm işleri ortadan kaldırmayacak ancak birçok mesleğin çalışma biçimini değiştirecek.

Rekabet avantajı

Yapay zeka dönüşümü sadece teknoloji şirketlerini ilgilendirmiyor. Müşteri hizmetleri, yazılım, muhasebe, dijital pazarlama, veri analizi ve içerik üretimi gibi milyonlarca kişinin çalıştığı hizmet sektöründe iş yapış şekilleri hızla değişiyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde rekabet avantajını belirleyecek unsurlardan biri, şirketlerin yapay zekayı ne kadar etkin kullandığı kadar çalışanların bu dönüşüme ne kadar hızlı uyum sağlayabildiği olacak.