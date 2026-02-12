200 bine yakın hava temizleyicisinde yangın riski! Hemen iade edin...

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), Airova markasına ait Aroeve model hava temizleyicilerin yangın ve yanma riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağrıldığını duyurdu. Eylül 2024 ile Haziran 2025 arasında satılan cihazlarda aşırı ısınma vakaları bildirildi.

Geri çağırma kapsamına alındı

CPSC’nin 9 Şubat tarihli duyurusuna göre, Amazon, Shopify, Temu ve TikTok Shop platformlarında 80 ila 134 dolar fiyat aralığında satılan yaklaşık 191 bin 390 hava temizleyici geri çağırma kapsamına alındı.

Yetkililer, şu ana kadar cihazların aşırı ısındığına dair 37 bildirim alındığını, bunlardan birinin yangına yol açtığını açıkladı. Ancak olaylarla bağlantılı yaralanma veya maddi hasar rapor edilmedi.

Hangi modeller riskli?

Geri çağırma, Airova’nın siyah veya beyaz renkli Aroeve MK04 model hava temizleyicilerini kapsıyor.

Özellikle seri numarası “BN” ile başlayan ve Temmuz 2025’ten önce üretilen ürünler riskli kabul ediliyor.

Model, üretim tarihi ve seri numarası bilgileri cihazın alt kısmındaki ürün etiketinde yer alıyor.

Yetkililer, geri çağırma kapsamındaki cihazlara sahip tüketicilerin ürünleri derhal kullanmayı bırakmasını ve ücretsiz değişim için Airova ile iletişime geçmesini tavsiye etti.