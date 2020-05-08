200 doların altındaki cep telefonlarının ithalatına gözetim uygulanacak

08 Mayıs 2020

ANKARA (DÜNYA)

Ticaret Bakanlığı, birim günlük kıymeti adet başına 200 doların altında olanlar için gözetim uygulaması getirdi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre, gümrük tarife istatistik pozisyonun da "alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları" olarak tanımlanan eşyanın ithalatı gözetim belgesi ile ithal edilecek. Bu eşyanın ithalatında, birim gümrük kıymeti olarak adet başına 200 dolarlık gözetim uygulaması yapılacak. Gözetim uygulaması kapsamında, söz konusu cep telefonları Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Gözetim belgesine ilişkin başvurular, Bakanlığın internet sitesinden e-İşlemler bölümündeki "İthalat İşlemleri" kısmında elektronik imzayla yapılacak. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvuru yapılabilecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak.