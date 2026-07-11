200 dolarla başladı, bir günde 100 bin dolar kazandı!

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Bir annenin yaşadığı günlük bir sorun, milyon dolarlık bir girişimin temelini attı. Avustralya'da yaşayan Aami Mills, yeni doğan bebeği için uygun bez bulamayınca evinde kendi ürünlerini tasarlamaya başladı. Kısa sürede çevresinden yoğun ilgi gören bu fikir, bugün hem çevre dostu ürünleriyle dikkat çeken hem de altı haneli günlük satış rakamlarına ulaşan başarılı bir markaya dönüştü.

Eczane teknisyeni olarak çalışan Aami Mills, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten sonra işinden ayrılarak oğluna bakmaya başladı. Ancak düşük doğum ağırlığına sahip bebeği için kullandığı tek kullanımlık bezlerin sık sık sızdırması onu yeni bir çözüm arayışına yöneltti.

Dikiş becerisini kullandı

Kumaş bezleri de deneyen Mills, piyasadaki ürünlerin ya yeterince emici olmadığını ya da bebeğine uygun ölçülerde üretilmediğini fark etti. Bunun üzerine dikiş bilgisini kullanarak evinde kendi bezlerini tasarlamaya başladı.

Kendi tasarladığı bezlerden olumlu geri dönüş alan girişimci, fikrini ticarete dönüştürmeye karar verdi.

Sadece 200 Avustralya doları sermayeyle Alibaba üzerinden ilk ürünlerini sipariş eden Mills, kurduğu Mimi & Co. markasıyla satışa başladı. İlk satış gecesinde tüm ürünler tükenirken, elde ettiği gelir yeni üretim siparişleri vermesine olanak sağladı.

Şirket, ücretli reklam kullanmadan sosyal medya ve müşteri tavsiyeleri sayesinde hızla büyüdü.

Facebook gruplarıyla sadık müşteri kitlesi

Mills, klasik pazarlama yöntemleri yerine şeffaf iletişimi tercih etti. Özel Facebook gruplarında hem annelik deneyimlerini hem de iş hayatındaki gelişmeleri paylaşarak müşterileriyle güçlü bir bağ kurdu. Bu yaklaşım, markaya duyulan güveni artırırken sadık bir müşteri topluluğunun oluşmasını sağladı.

Shark Tank yatırımı büyümeyi hızlandırdı

Hızlı büyüme beraberinde finansman sorunlarını da getirdi. Nakit akışı sıkıntısı yaşayan girişimci için dönüm noktası ise Shark Tank programına katılması oldu. Programda aldığı 100 bin dolarlık yatırım, hem şirketin finansal yapısını güçlendirdi hem de büyümesini hızlandırdı.

Mills, 10 bin siparişe ulaşmayı ve Shark Tank deneyimini kariyerinin en önemli başarıları arasında gösteriyor.

3 milyon tek kullanımlık bezin çöpe gitmesini önledi

Mimi & Co., yalnızca ticari başarısıyla değil çevreye katkısıyla da öne çıkıyor. Şirket, son üç yılda 3 milyondan fazla tek kullanımlık bezin çöplüklere gitmesini engelledi. Çevre bilincinin özellikle genç ebeveynler arasında artmasının büyümelerinde önemli rol oynadığını belirten Mills, sürdürülebilir yaşam konusunda müşterilerini bilinçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Bir günde 100 bin dolarlık satış yaptı

Şirketin büyümesi 2024 yılında yeni bir kilometre taşına ulaştı. Mimi & Co., tek bir günde 100 bin dolar satış gerçekleştirerek dikkat çekici bir başarı elde etti. Mills, girişimcilere tavsiyesinde ise şu mesajı verdi: Sıradışı sonuçlar elde etmek isteyenlerin, çoğu insanın yapmaya cesaret edemediği fedakârlıkları göze alması gerektiğini söyledi.