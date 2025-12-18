200 nükleer santral gücünde güneş enerjisi devreye alındı

SolarVizyon 2025 - 8. Enerji Dönüşümü Zirvesi ve Fu­arı dün Ankara’da yapıl­dı. Zirvede konuşan Ankara Sa­nayi Odası (ASO) Yönetim Ku­rulu Başkanı Seyit Ardıç, güneş enerjisinin, temiz ve sürdürüle­bilir yapısıyla iklim değişikliğiy­le mücadele ve enerji arz güven­liğinin sağlanmasında stratejik unsur olduğunu ifade etti. Ardıç, “Sadece 2024’te 451 gigavat ye­ni güneş enerjisi kapasitesi dev­reye alındı. Son bir yılda eklenen bu kapasite, dünyanın en büyük 200 nükleer santralinin toplam gücünü dahi aşacak ölçekte. Daha önce benzeri görülmemiş bu hız, enerji sektöründe ‘kademeli bir dönüşümden’ öte, devrim niteli­ğinde bir kırılmayı işaret ediyor” diye konuştu.Ardıç, güneş ener­jisinde Türkiye’de de benzer hı­zın yaşandığını belirterek, şöyle devam etti: “Ekim itibarıyla ku­rulu güç dağılımında güneş ener­jisinin payı 24,5 gigavat ile yüzde 20 seviyesini aştı. 2024’te elekt­rik üretimimizin yüzde 8,7’si gü­neşten, yüzde 10,4’ü rüzgardan sağlandı. Bu artış yalnızca ener­ji başlığı değildir, aynı zamanda sanayide maliyetin düşmesi, dı­şa bağımlılığımızın azalması, arz güvenliğimizin sağlanması ve re­kabet gücümüzün de artması de­mektir. Ülkemiz genelinde kurulu güç ve yerli üretimde yaşanan iv­me, güneş enerjisi sektörüne du­yulan güvenin somut göstergesi­dir.” Güneş enerjisinde başarının sadece panel kurmakla ölçülme­diğine işaret eden Ardıç, şebeke kapasitesi, bağlantı süreçleri, de­polama, esneklik, yerli tedarik zinciri ve finansmana erişimin de aynı denklemde çözülmek zorun­da olduğunu dile getirdi.

“100 gigavat hedeflenmeli”

Solarbaba Kurucusu Ateş Uğu­rel de SolarVizyon etkinliklerinin daha önce güneş enerjisini oda­ğına aldığını, bundan sonra ener­ji depolama ve elektrikli ulaşım konularının da etkinlikte yer ala­cağını söyledi. Türkiye’nin gü­neş enerjisi kurulu gücünün hib­rit santraller de dahil olmak üzere yaklaşık 26,5 gigavat seviyesine yükseldiğine dikkati çeken Uğu­rel, “26,5 gigavatlık kurulu güce ulaşmak Türkiye için çok büyük bir başarıdır. Emeği geçen her­kesi kutlamak lazım. Bu çok bü­yük bir yarışın ilk 5’inci dakika­sı, Türkiye’nin bir sonraki hede­fi 100 gigavata ulaşmak olmalı” diye konuştu. Uğurel, öz tüketim amaçlı güneş enerjisi projelerin­de kapasite kısıtı bulunduğunu, bunun da sektörü olumsuz etki­lediğini anlattı.

Türkiye’nin makro ekonomik şartlarının iyileşmesiyle sektö­rün daha da gelişeceğini aktaran Uğurel, “Kapasite büyük ‘5.1.h’ projelerine verildi. Öz tüketim projeleri azaldı. Bunlar azaldık­ça fuarlar azaldı, bu işlerde çalı­şan kişi sayısında azalma oldu. Yatırımcıların bir kısmı sektör­den çıktı, bir kısmı ise yurt dışı ya­tırımlarına yöneldi. Küresel güç olmamız bu sektörde çok önemli. Türkiye’de çok iyi iş yapalım, bu bize yetmesin yurt dışında da iş yapalım” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin potansiyeli yüksek

TG EXPO Uluslarası Fuarcılık AŞ Proje Direktörü Hamit Özaras, SolarVizyon’un daha önce yedi kez başarıyla düzenlendiğine işaret etti. Özaras, şunları kaydetti: “SolarVizyon bu yıl ilk kez fuar organizasyonu ile birleşerek çok daha güçlü ve kapsayıcı bir yapıya kavuştu. Bu kapsamda etkinlik, güneş enerjisi ve fotovoltaik sistemlerinden, inverter ve enerji depolama çözümlerine, elektrikli araç şarj altyapılarından ısı pompalarına kadar sektörün tüm kritik bileşenlerini bir araya getiren bütüncül bir yapı sunuyor. Türkiye’nin güneş enerjisinde güçlü potansiyelinin doğru işbirlikleri ve doğru platformlarla değerlendirilmesi, ülkemizi enerji dönüşümünde daha ileri bir konuma taşıyacaktır” diye konuştu.