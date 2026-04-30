200 restoranı kapatıp otel yapacak, 3 bin 800 kişi işsiz kalabilir

İngiltere merkezli dev konaklama ve restoran grubu Whitbread, kapsamlı bir yeniden yapılanma planı kapsamında yaklaşık 3 bin 800 kişiyi işten çıkarmayı değerlendiriyor.

Plan kapsamında şirketin işlettiği Beefeater, Brewers Fayre, Table Table, Cookhouse & Pub, Bar + Block, Thyme Bar & Grill gibi 200 restoranın tamamının kapatılması veya dönüştürülmesi öngörülüyor. Bu restoranların bir kısmı yeni otel odalarına çevrilecek, bir kısmı ise satışa çıkarılacak.

Şirketin hedefi, özellikle bütçe otel zinciri Premier Inn markasına odaklanarak daha yüksek gelir elde etmek. Bu dönüşümle birlikte yüzlerce yeni otel odasının devreye alınması planlanıyor.