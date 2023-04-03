200 TL’lik banknot nasıl eridi? Alım gücü düşüyor!

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre enflasyon en büyük banknotumuz olan 200 liranın alım gücünü adeta kuşa çevirdi. İlk kez 1 Ocak 2009'da cüzdanımıza giren 200 TL ile o gün 3 çeyrek altın, 131 dolar, 94 Euro ya da 63.5 litre benzin alabiliyorduk. Aradan 14 yıl geçti, bugün en büyük banknotumuz yine 200 TL. Bugün 200 lira çeyrek altının 10'da 1'i ancak ediyor. 3 çeyrek altın alabilmek için tam 28 tane 200'lük gerekiyor. 200 liralık banknot enflasyon, altın, dolar, Euro ve benzin karşısında böyle eridi:

Enflasyon hesabıyla 1.543 TL: TÜİK'e göre Ocak 2009'dan bu güne TÜFE endeksi yüzde 671.5 oranında arttı. TÜİK'in bu hesabına göre o günkü 200 liranın alım gücüne ulaşmak için bugün bin 543 lira, yani yaklaşık 8 tane 200 TL gerekiyor.

Çeyrek altın hesabıyla 5.645: O tarihteki 200 lirayla tanesi 69 liradan yaklaşık 3 çeyrek altın alınıyordu. Bugün tanesi bin 950 liraya yükselen 3 çeyrek altını alabilmek için 5 bin 645 lira gerekiyor.

Dolar-Euro hesabıyla: O tarihte 200 lirayla 1.53 TL'den 131 dolar, 2.13 TL'den 94 Euro alınıyordu. Bugünün 200 lirası 10.5 dolar, 9.6 Euro ediyor.

63 litre benzin: 2009'da 200 lirayla litresi 3.15 TL'den 63.5 litre benzin alınıyordu. Bugün aynı benzin için bin 380 lira gerekiyor. 200 liralık benzin alan yolda kalıyor.

Enflasyon yüzde 3'ü bulur

Yılın ilk 2 ayında yüzde10'u bulan enflasyondaki artışın martta da devam etmesi bekleniyor. Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette mart ayı için enflasyon yüzde 2.85 çıktı. Yıllık enflasyonun ise yüzde 51.3 olması bekleniyor. Bloomberg HT'nin enflasyon anketinde ise piyasa katılımcıları mart ayında enflasyonun aylık yüzde 2.75 olarak açıklanacağını öngördü. Yıllık enflasyonun da yüzde 50.8'e gerilemesi bekleniyor.