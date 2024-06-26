2000 öncesi ve sonrası fark... CHP'den emekli maaşları için düzenleme teklifi!

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından hazırlanan, 16 milyon emekliyi ilgilendiren ve emekliler arasındaki intibak düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM İçtüzüğü 37’nci maddesi gereği doğrudan Genel Kurul’da görüşüldü. Teklif AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

2000 öncesi ve sonrası maaş farkı giderilecekti

“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nda değişiklik yapılmasını ve aylık bağlama oranının yüzde 70’e çıkarılmasını öngören kanun teklifi kabul edilseydi “2000 öncesi ve 2000 sonrası” emekli olanlar arasındaki maaş farkları giderilmiş olacaktı.

“Para yok demeyin, itibardan tasarruf edin”

Toplumun her kesimi gibi emeklilerin de mağdur olduğunu ifade eden Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Asgari ücret yılbaşında 17 bin lira olarak açıklandı, altı ayda yüzde 25 eridi, en düşük emekli maaşının alım gücü kalmadı. Temmuz ayında asgari ücretliye, emekliye ve diğer çalışanlara gerçek enflasyon oranında zam yapın, "Kasada para yok" bahanesine sığınmayın. Para yoksa sarayın ve bürokrasinin harcamalarını kısmanız, itibardan biraz tasarruf etmeniz yeterli.”

“Teklifi siz getirin biz evet diyelim”

Muhalefet tarafından hazırlanan kanun tekliflerinin içeriğine bakılmaksızın reddedildiğini ifade eden Tahtasız, “Emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin feryadına kulak verin. Halkımızı ve emekliyi biraz olsun düşünüyorsanız bizim emeklimiz için uzattığımız bu eli lütfen tutun. Getirmiş olduğumuz kanun teklifine elinizi vicdanınıza koyarak ‘Evet.’ deyin ya da öneriyi siz getirin biz bu öneriye ‘Evet.’ demeye hazırız. Fitreye, zekâta muhtaç ettiğiniz 16 milyon emeklimiz sizlerden bunu rica ediyor” diye konuştu.

Türkiye’de hayatın bir gecede 10 bin liraya yemek yiyenlerle bir ayda 10 bin lira ile geçinmeye çalışanlar arasında yaşandığını ifade eden Tahtasız, şöyle konuştu:

“Anayasa'nın 61'inci maddesi ‘Yaşlılar devletçe korunur’ diyor. Geçinemeyen emekliler çalışmak zorunda kaldığı için gençlerimiz iş bulamıyor. AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınıyorken bu ay verilen emekli maaşıyla 2,5 çeyrek altın ancak alındı."