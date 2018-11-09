"2002'den beri 200 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi"

09 Kasım 2018

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "2002 yılına kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım toplam sadece 15 milyar dolardı. 2002'den günümüze kadar ise yaklaşık 200 milyar dolara yakın doğrudan yatırım ülkemize geldi." dedi.

Ermut, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 26 ülkeden 40'ı aşkın bürokratın katılımıyla düzenlenen "3. İstanbul PPP (kamu-özel ortaklığı) Haftası Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yatırım Ortamı" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, ofisin kuruluş sürecini anlattı.

Ofisin, 2006'da Başbakanlık Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı olarak kurulmasından bu yana geçen süreden bahseden Ermut, dünyada, Türkiye'deki yatırım ortamının tanıtılmasına dair yaptıkları faaliyetleri paylaştı.

Ajansın yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ismini aldığını anımsatan Ermut, ajans kurulduğu günden bu yana aradan geçen süreçte çok ciddi ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Ermut, "Bu süreçte doğrudan yatırımların önemiyle ilgili farkındalık sadece özelde değil bürokraside ve devlet kurumlarında da ciddi şekilde arttı." diye konuştu.

Artık sadece gelişmekte olan ülkelerin değil gelişmiş ülkelerin de yatırım çekmeye çalıştığını anlatan Ermut, dolayısıyla dünyada çok da gelişmeyen hatta kriz süreçlerinde daralan bir pastadan daha çok pay almak için daha çok ülkenin çalışma içinde olduğunu vurguladı.

Ermut, Türkiye'ye gelen yatırımcılar açısından en önemli güvencelerden birisinin Türkiye'nin doğrudan yatırım çekme zorunluluğu olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda yıllardır çok önemli adımlar attığını, iş yapma kolaylığı sağladıklarını aktardı.

"Doğrudan yatırımların önü açıldı"

Arda Ermut, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği kalkınma modelinin reformlarından önemli bir parçası olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, özellikle 2002-2003 yıllarında bu kalkınma modeline ilişkin reformların yoğun şekilde hayata geçtiğini söyledi.

"Bu reform programı ile doğrudan yatırımların Türkiye'de önü açıldı." diyen Ermut, bunun yansımasını da çok iyi gördüklerini ifade etti.

Ermut, "Biliyorsunuz 2002 yılına kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım toplam sadece 15 milyar dolardı. 2002'den günümüze kadar ise yaklaşık 200 milyar dolara yakın doğrudan yatırım ülkemize geldi." diye konuştu.

Burada bütün bu reformların ve yatırım ortamının iyileştirilmesinin önemli etkisi olduğunu vurgulayan Ermut, aynı zamanda 2009'a kadar gelişmekte olan ülkelere giden yatırımların da etkisinin olduğunu bildirdi.

Ermut, konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında doğrudan yatırımlara yönelik hayata geçirilen kolaylıklardan bahsetti.

"Türkiye PPP alanında özel bir deneyime sahip"

DEİK Başkanı Nail Olpak ise 3. İstanbul PPP Haftası kapsamında tüm iş dünyası temsilcilerinin, yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik stratejiler ve atılan adımlara ilişkin net ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağladıklarını söyledi.

Olpak, dünya çapında iş yapan yerli ve yabancı ortaklı üyeleri ile görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'deki yatırım ortamı üzerinde olumlu sonuçlar doğuracağına ilişkin olumlu bir inanç gözlemlediklerini bildirdi.

Türkiye'nin PPP alanında önemli bir deneyim ve bilgi birikimine sahip olduğunu dile getiren Olpak, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl boyunca, DEİK olarak düzenlediğimiz birçok iş forumu ve yuvarlak masa toplantısında; Balkan ülkelerinden tutun, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine varana dek çok geniş bir coğrafyada, sahip olduğumuz bu deneyim ve bilgi birikimine dair sorularla karşı karşıya kaldık. Sanıyorum bugün de dahil olmak üzere o sorulara cevap vermeye çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un da katıldığı program, günün anısına plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA