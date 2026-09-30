2008 krizini bilen kahinden yeni uyarı: Takvimi öne çekti, stratejisini değiştirdi

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2008 küresel finans krizini önceden öngörmesiyle tanınan ve hikâyesi “The Big Short” filmine konu olan yatırımcı Michael Burry, yapay zekâ sektöründe oluştuğunu düşündüğü balona ilişkin beklentisini değiştirdi. Daha önce 2028'i temel senaryo olarak işaret eden Burry, risklerin daha erken ortaya çıkabileceğini belirterek yatırım stratejisinde de önemli bir değişikliğe gitti.

Burry, Substack aboneleriyle yaptığı değerlendirmede, doğrudan hisse senedi açığa satış pozisyonlarından türev ürünlere yöneldiğini açıkladı. Ünlü yatırımcı, yeni pozisyonlarının olası sert bir piyasa düşüşünde önceki stratejisine kıyasla daha yüksek kazanç potansiyeli sunduğunu söyledi.

“Şu anda bir çöküş senaryosunda, yalnızca açığa satış pozisyonlarına sahip olduğum döneme kıyasla çok daha fazla kazanç potansiyelim var” diyen Burry, özellikle put opsiyonlarına dikkat çekti.

Yapay zeka için takvimi öne çekti

Burry'nin strateji değişikliğinin arkasında yapay zekâ sektörüne ilişkin yaptığı son araştırmalar bulunuyor. Hafta sonu gerçekleştirdiği çalışmaların ardından yapay zekâda oluştuğunu düşündüğü balonun tahmin edilenden daha erken patlayabileceği sonucuna vardığını belirten Burry, bu nedenle pozisyonlarında daha fazla kaldıraç kullanmaya yöneldi.

Burry, “Temel olarak zaman çizelgesini öne çekiyorum. Bu nedenle kısa pozisyonlarımda daha fazla kaldıraç istiyorum. Zamanlama konusunda daha fazla netlik, kaldıracı daha kabul edilebilir hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

Ünlü yatırımcı ağustos ayında yaptığı değerlendirmede 2028'i temel senaryo olarak göstermişti. Son açıklamaları ise risklerin önümüzdeki bir yıllık dönemde daha belirgin hale gelebileceğini düşündüğüne işaret etti.

Put opsiyonlarına yöneldi

Burry, kısa süre önce doğrudan hisse senedi açığa satış pozisyonlarını kapatarak put opsiyonlarına geçtiğini açıklamıştı. Ancak CoreWeave'deki açığa satış pozisyonunun yerine henüz put opsiyonu almadığını, daha uygun fiyatlı kontratlar için beklediğini söyledi.

Volatilitenin gerilemesinin opsiyon fiyatlarını daha cazip hale getirebildiğini belirten Burry, önümüzdeki bir yıl içerisinde beklediği gelişmelere karşı bu araçların stratejisine daha uygun olduğunu ifade etti.

Burry'ye göre doğrudan açığa satış işlemlerinde kazanç potansiyelinin sınırlı olması da önemli bir dezavantaj. Ünlü yatırımcı, yükselen piyasalarda açığa satış pozisyonlarının tekrar tekrar zarar yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Borçla büyüyen yapay zeka yatırımlarına dikkat çekti

Burry'nin yapay zekâ sektörüne yönelik temel endişelerinden biri ise yatırımların giderek daha fazla borçlanmayla finanse edilmesi.

Temmuz ve ağustos aylarında yaptığı değerlendirmelerde yapay zekâ ekosistemine aktarılan sermayenin, şirketler arasındaki finansman ve ticari ilişkiler yoluyla yeniden aynı ekosisteme gelir olarak döndüğünü savunan Burry, şirketlerin birbirlerinin ürün ve hizmetlerini satın almasını destekleyen finansman modellerine dikkat çekti.

Burry ayrıca büyük teknoloji şirketlerinin satın alma taahhütleri, gelecekteki kiralama yükümlülükleri ve üçüncü taraf borçlarını destekleyen garantileri de mercek altına aldı.

Dikkat çeken oran: Yüzde 2,07

Burry'nin hesaplamalarına göre S&P 500 şirketlerinin sermaye harcamalarından amortismanın çıkarılmasıyla hesaplanan net sermaye yatırımlarının nominal ABD GSYH'sine oranı, 30 Haziran itibarıyla yaklaşık yüzde 2,07 seviyesine ulaştı.

Burry, bu oranın yaklaşık 40 yıllık dönemde görülen birçok sermaye yatırım döngüsünün üzerine çıktığını, önemli istisnalardan birinin ise dot-com dönemindeki yatırım patlaması olduğunu belirtti.

Geçmiş piyasa döngülerini de inceleyen Burry, hisse senedi piyasalarındaki zirvelerin net sermaye yatırımlarındaki zirvelerden önce gerçekleştiğini savundu. Ünlü yatırımcı bu tabloyu, “Yine bu anlardan birine yakınız” sözleriyle değerlendirdi.

Yapay zeka finansmanında 573 milyar dolarlık büyüklük

Burry'nin dikkat çektiği bir diğer veri ise Ares Management tarafından hazırlanan alternatif kredi çalışması oldu.

Çalışmada son 12 ay içerisinde kamuoyuna açıklanan 26 yapay zekâ finansman işleminde yaklaşık 573 milyar dolarlık büyüklük incelendi. Söz konusu finansman modelleri arasında tahviller, veri merkezi inşaat kredileri, kiralama işlemleri, GPU teminatlı borçlanmalar ve çeşitli garantiler yer aldı.

Burry, borçlanmanın yapay zekâ yatırımlarındaki payının artmasının mevcut yatırım döngüsünün sürdürülebilirliği açısından önemli bir risk oluşturduğunu savunuyor.