2008 krizini bilen yatırımcıdan 1,1 milyar dolarlık hamle

2008 yılındaki küresel finans krizini önceden tahmin eden ve “The Big Short” filminde Christian Bale tarafından canlandırılan yatırımcı Michael Burry, yapay zekâ piyasasında yeni bir balon oluştuğunu iddia etti.

Burry’nin yatırım şirketi Scion Asset Management, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, Nvidia ve Palantir Technologies hisselerine karşı 1,1 milyar dolarlık “satım opsiyonu” (put) aldığını açıkladı.

1 milyon adet Nvidia, 5 milyon adet Palantir hissesi

Scion’un verilerine göre, Burry 1 milyon Nvidia hissesi için yaklaşık 187 milyon dolar, 5 milyon Palantir hissesi için ise 912 milyon dolar tutarında opsiyon aldı.

"Bazen en iyi hamle hiç oynamamaktır"

Yatırımcı, X (eski Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda, “Bazen balonlar görürsünüz, bazen de onlara karşı oynarsınız. Ancak bazen en iyi hamle hiç oynamamaktır” ifadelerini kullandı.

Hisselerde sert düşüş

Burry’nin açıklamaları ve artan “AI balonu” endişeleri, Wall Street’te satış baskısı yarattı. Nvidia hisseleri yüzde 4 düşerek 198,69 dolar, Palantir hisseleri ise yüzde 8 değer kaybederek 190,70 dolar seviyesinde kapandı.

ABD’deki VIX volatilite endeksi (piyasalardaki korkunun derecesini ölçen endeks) son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

"Burry’nin pozisyonunu delilik"

Palantir CEO’su Alex Karp, Burry’nin pozisyonunu “delilik” olarak nitelendirdi. Karp, “Kısa pozisyon aldığı iki şirket şu anda en fazla para kazanan firmalar. AI’a karşı pozisyon almak akılalmaz” dedi.

Palantir hisseleri son bir yılda yüzde 360 yükselirken, fiyat/kazanç oranı 250 kat gibi olağanüstü bir seviyeye ulaştı. Nvidia’nın oranı 33, Microsoft’unki 29,9 seviyesinde. Uzmanlara göre bu fark, yapay zekâ hisselerinde aşırı değerleme endişesini artırıyor.

Wall Street’te yüzde 10 düzeltme beklentisi

Burry’nin pozisyonu, büyük yatırım bankalarının uyarılarıyla da örtüşüyor. Wall Street’te bazı analistler, aşırı değerlenen teknoloji hisselerinde yüzde 10 civarında bir düzeltme bekliyor.