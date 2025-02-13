2008 sonrası emekliler için kötü haber! SGK uzmanı İsa Karakaş duyurdu: Çifte maaş dönemi sona eriyor!

SGK uzmanı İsa Karakaş, emeklilikte çifte maaş döneminin sona ereceğini duyurdu. Yeni düzenleme, yalnızca 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olarak işe başlayanları kapsayacak.

Çifte maaş dönemi bitiyor

Karakaş, 1 Ekim 2008 itibarıyla ilk kez SSK, Bağkur, memur veya sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanların, emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmeleri halinde emekli maaşı alamayacaklarını belirtti. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çifte maaş alma hakkı kalkacak.

Kimleri kapsıyor?

Bu düzenleme yalnızca 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanları etkileyecek. TGRT Haber'in konuya ilişkin aktardıklarına göre Karakaş, “Ekim 2008’den önce herhangi bir sigorta girişi olanlar, emekli olduklarında sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hem emekli maaşı hem de çalıştıkları iş yerinden maaş almaya devam edecekler” dedi.

2 milyona yakın emekliyi etkileyebilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emekli, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Yeni düzenleme, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olan emeklileri kapsadığı için mevcut emekliler için herhangi bir değişiklik olmayacak.

Ekim 2008 öncesi haklar korunuyor

SGK Başuzmanı Karakaş, "Ekim 2008 öncesinde sigortalı olanların hakları korunuyor. Bu kişiler, emekli olduktan sonra çalışmaya devam ettiklerinde emekli maaşı kesintisi yaşamayacak” ifadelerini kullandı.