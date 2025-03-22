2008'den bu yana bir ilk: Microsoft’un hisseleri sekiz hafta üst üste düştü!

Microsoft, 2008 küresel finans krizinden bu yana en uzun değer kaybı serisini yaşıyor. ABD borsalarında işlem gören şirketin hisseleri, sekiz hafta üst üste düşüş trendini sürdürerek teknoloji dünyasında endişe yarattı.

Borsa kapanışına 10 dakika kala Microsoft hisseleri haftalık bazda ekside işlem görüyordu. Ancak, işlem gününün son anlarında gelen alımlarla hisse senedi yüzde 0,7 değer kazanarak 391,26 dolardan kapandı. Yine de yılbaşından bu yana Microsoft hisseleri yüzde 7 değer kaybetti.

2008 krizinden bu yana en uzun düşüş

Microsoft en son 2008 küresel finans krizinde bu kadar uzun süreli bir kayıp yaşamıştı. O dönemde, Ocak-Şubat aylarında şirketin hisseleri dokuz hafta boyunca değer kaybetmişti.

Şirketin Temmuz 2024’te gördüğü 467,56 dolarlık rekor seviyeden bu yana hisse fiyatları yaklaşık yüzde 16 düşerek piyasa değerini 2,9 trilyon dolara çekti.

Yapay zeka ve bulut yatırımlarına rağmen düşüş sürüyor

Microsoft, OpenAI yatırımı, Azure bulut altyapısına yönelik harcamalar ve yapay zeka destekli ürünleri ile teknoloji sektöründe öncü konumda. Ancak, şirketin 30 Ocak’ta açıkladığı beklenenden zayıf gelir tahminleri, yatırımcıları endişelendirdi.

Ayrıca, teknoloji hisseleri genelinde bir satış dalgası yaşanıyor. Yatırımcılar, Başkan Donald Trump’ın yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerinin ekonomik sıkıntılar doğurabileceğinden endişeli.

Teknoloji sektöründeki rekabet ise giderek artıyor. Amazon ve Google gibi devler, yapay zeka ve bulut bilişim alanında yatırımlarını hızlandırırken, Google geçtiğimiz günlerde bulut güvenliği girişimi Wiz’i 32 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu.