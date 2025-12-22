2009'dan bu yana en büyük artış! Bakırda fiyat 12 bin dolara dayandı

Bakır fiyatları, ticaretteki belirsizlikler, arz tarafındaki sıkışıklık ve uzun vadeli talebe yönelik iyimser beklentilerin etkisiyle yılı tarihi bir seviyede kapatmaya hazırlanıyor. Enerji dönüşümünde kritik rol oynayan metal, 2009'dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerlerken, ton başına yaklaşık 12 bin dolar civarında rekor seviyeye ulaştı.

Yükselişte plansız maden kesintileri etkili oldu

London Metal Exchange'te yılın bitimine sayılı günler kala bakır fiyatları, küresel arzın daralabileceğine yönelik endişelerle son aylarda hızla yükseldi. Özellikle olası ithalat tarifelerinden kaçınmak isteyen ABD'ye yönelen yoğun metal sevkiyatlarının, dünyanın diğer bölgelerinde arz baskısını artırdığı belirtiliyor. Yıl genelinde yüzde 36'yı bulan yükselişte plansız maden kesintileri ile bakırın yapay zeka altyapısında kullanımına yönelik beklentiler de etkili oldu.

Arz tarafındaki stres, yıllık cevher arz sözleşmelerine ilişkin zorlu müzakerelerde de kendini gösterdi. Görüşmelerin, izabe tesislerinin ton başına sıfır dolar işleme ücreti alacağı bir anlaşmayla sonuçlanması, bu alanda kaydedilen en düşük seviye olarak dikkat çekti.

Bankalar ne diyor?

Öte yandan, 2026 yılına yönelik yükseliş beklentileri de güçleniyor. Citigroup, ABD'ye metal sevkiyat yarışının etkisiyle fiyatların yılın ikinci çeyreğinde ton başına 13 bin dolara çıkabileceğini öngördü. Goldman Sachs ise bakırı gelecek yıl için en çok tercih edilen metal olarak gösterdi.

Son işlemlerde bakır yüzde 0,7 artışla ton başına 11.966,50 dolara yükseldi. Aynı seansta alüminyum yüzde 0,42, çinko yüzde 0,65, kalay yüzde 0,84 ve nikel yüzde 1,3 değer kazanırken, kurşun fiyatı yüzde 0,23 geriledi.