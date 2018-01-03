2017 enerjide hareketli geçti

03 Ocak 2018

Vergi ve danışmanlık şirketi PwC Türkiye'nin, Türkiye enerji piyasasındaki birleşme ve satın alma işlemlerini analiz ettiği raporu yayımlandı.

Rapora göre, 2017 yılında 30'u elektrik üretim, dağıtım ve perakende ile doğalgaz dağıtım, 3'ü de petrol ve doğalgaz arama, üretim ve depolama ile akaryakıt dağıtım sektörlerinde olmak üzere, toplam 33 işlem gerçekleştirildi.

2013 yılından beri aşağı yönlü seyir izleyen toplam işlem değeri 2017'de tekrar yükselişe geçti ve 2016'da ulaşılan 2 milyar dolarlık işlem değeri, 2017'de yüzde 72 oranında artarak 3,45 milyar dolara çıktı.

Son 10 yıla bakıldığında ise toplam 345 işlem gerçekleştirildi ve bu işlemlerin yarattığı toplam değer 46,4 milyar dolar oldu.

2017'de ilk sıra Petrol Ofisi'nin

Petrol Ofisi'nin uzun süredir beklenen satışı, 2017'de ilk sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl petrol ve doğalgaz arama, üretim ve depolama ile akaryakıt dağıtım sektörlerinde açıklanan 1,45 milyar dolar değerindeki 3 adet birleşme ve satın alma işlemi, 33 işlemin toplam değerinin yüzde 42'sine tekabül etti. Bu değerin tamamı, Petrol Ofisi'nin Vitol'e satılmasıyla sağlandı.

Rapora göre, 2017 yılında toplam hacmin yüzde 58'ini oluştuğu elektrik üretim, dağıtım ve perakende ile doğalgaz dağıtım sektörlerinde ise toplam 2 milyar dolar değerinde 30 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirildi. Bu sektör grubundaki en büyük işlem Osmangazi EDAŞ ve EPSAŞ'ın 360 milyon dolara Zorlu Holding'e satışı olurken, yenilenebilir enerji üretim şirketi satışları da hacmin ve işlem sayısının önemli bir kısmını oluşturdu.

"Son 10 yılda yabancı payı yüzde 32 oldu"

Raporun sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan PwC Türkiye Şirket Satın Alma ve Birleşme Hizmetleri Ortağı Engin Alioğlu, "Ülkemizde son 10 yılda, AB'ye uyum çerçevesinde liberalleşme yönünde atılan adımların yanı sıra, enerji sektöründeki yapısal değişimin altında yatan en önemli etken artan enerji talebi oldu. 2008 yılından bu yana toplam elektrik talebi yüzde 46 artarak 2017 yılında tahmini 290 milyar kWh'a ulaştı. Aynı dönemde, elektrik üretim ve dağıtımı ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi, 27,5 milyar dolarlık hacmiyle birleşme ve satın alma işlemlerinin yarıdan fazlasını oluşturdu.

Özellikle son senelerde YEKDEM fiyatlarının göreceli olarak daha makul seviyelere gelmesiyle, yenilenebilir enerji piyasasında gerçekleşen işlem sayısı son 10 senedeki toplam sayının yüzde 60'ına yaklaştı. Öte yandan, bu dönemde tamamlanan tüm işlemlerdeki yabancı payı yüzde 32 de kaldı" dedi.

"Belirleyici yenilenebilir enerji olacak"

2018'e ilişkin öngörülerini de paylaşan Alioğlu, özelleştirme listesindeki termik santral sayısının azalmasıyla elektrik üretim, dağıtım ve perakende ile doğalgaz dağıtım cephesindeki hacmin belirleyicisinin yenilenebilir enerji olmaya devam edeceğini söyledi.