2018 bütçesi kabul edildi
Meclis Genel Kurulu'nda 2018 bütçesi 305 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, oylamanın elektronik olarak yapılmasını Genel Kurulun bilgisine sundu ve oylamanın elektronik olarak yapılması kabul edildi.
Yapılan oylamada, 429 milletvekili oy kullandı. 305 kabul oyuna karşılık 124 ret oyu kullanıldı.Daha sonra 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı oylaması yapıldı. 426 milletvekili oy kullandı ve 303 kabule karşılık 1234 ret oyu kullanıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda 2018 bütçesi 305 oyla kabul edildi.