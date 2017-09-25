2018 fuar takvimi belli oldu

25 Eylül 2017

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) 2018 yılı Fuar Takvimi belirlendi.

Buna göre, 2018'de düzenlenecek 474 fuarın 5'i genel fuar, 469'u ise ihtisas fuarı olacak. Bu fuarların 351'i ulusal, 123'ü ise uluslararası nitelik taşıyacak.

2018 yılında en fazla fuar, nisanda gerçekleşecek. Söz konusu ayda, yıl boyunca düzenlenecek 474 fuarın 80'i organize edilecek. Nisan ayını, 75 fuarla mart, 68 fuarla ekim ve 56 fuarla eylül ayları takip edecek.

12 aylık ortalamaya göre, 2018'de Türkiye genelinde ay başına 39 fuar düzenlenecek.

Tarım ve hayvancılık fuarları öne çıkacak

Düzenlenecek 474 fuarın 218'i İstanbul'da gerçekleşecek. İstanbul'u 42 fuarla İzmir, 34 fuarla Ankara ve 33 fuarla Bursa izleyecek. Antalya'da 27, Konya'da 16, Adana'da 12 ve Gaziantep'de 9 fuar organize edilecek.

2018'de tarım ve hayvancılık alanında 60 fuar düzenlenecek. Bu sektörleri, 32 fuarla inşaat malzemeleri ve iklimlendirme konuları izleyecek. Gıdada 21, metal işlemede 17, mobilyada 17, deri teknolojileri ve ürünlerinde 15, kitap ve süreli yayınlarda 14, elektrik-elektronikte 13, otomotiv konusunda ise 13 fuar yapılacak.

Kaynak: AA