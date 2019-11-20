2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

20 Kasım 2019

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi isimlerinin açıklanmasını istemedi, 3'üncü sırada 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Rahmi Koç'u takip eden ve ilk 10'da yer alan isimler sırasıyla, Şarık Tara, Erman Ilıcak, Suna Kıraç, Mehmet Ömer Koç, Mehmet Sinan Tara ve Gönenç Gürkaynak oldu. 10. sıradaki rekortmenin ismi de açıklanmadı.

Vergi beyanlarında artış gerçekleşti

Gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,67, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14,44 artış gerçekleşti. Kurumlar vergisi beyanlarında ise bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29,01, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38,61 yükseliş dikkati çekti.

Türkiye genelinde 2018 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2019'da 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Gelir vergisi beyannameleri ile 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 lira matrah beyanında bulunulurken, bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

İlk 100'de 57'sinin adı gizli kaldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan vergi rekortmenlerinde ilk 100 isimden 57'sinin adı ve ödediği vergi tutarları kişilerin kendi isteğiyle açıklanmadı.

Listede yer alan ilk 20 isim ve tahakkuk eden vergi tutarları şöyle:

Kurumlar vergisi rekortmeni Merkez Bankası oldu