2018'de kapanan şirket sayısı azaldı

18 Ocak 2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 yılının Aralık ayına ve geçen yıla ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bir önceki aya göre aralıkta kurulan şirket sayısında yüzde 9,41 ve kooperatif sayısında yüzde 9,57 azalış olurken; gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 49,24 artış görüldü.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 95,52, kooperatif sayısı yüzde 114,06, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,17 artış kaydetti. Böylece geçen yılın aralık ayında 6 bin 356 şirket kuruldu, 2 bin 49 şirket kapandı.

Aralık 2018'de kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,35 ve kooperatif sayısı yüzde 10,39 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 15,39 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,69 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,11 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 7,43 düşüş gösterdi.

2018 yılı tamamı

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,03 artarak, 72 bin 871'den 85 bin 279'a çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,05 azalarak 13 bin 517'den 12 bin 564'e geriledi.

2018'de kurulan kooperatif sayısı yüzde 17,32 arttı, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,63 azaldı. Aynı dönem içinde kapanan kooperatif sayısı yüzde 13,09 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,39 yükseldi.

13 bin 405 yabancı ortaklı şirket

Geçen ay kurulan bin 29 yabancı ortak sermayeli şirketin 543'ü Türkiye, 78'i Suriye, 73'ü İran ortaklı oldu.

2018'in tamamında ise 13 bin 405 yabancı ortak sermayeli şirket kurulurken, bunların 6 bin 867'si Türkiye, bin 595'i Suriye, bin 152'si Suudi Arabistan ortaklı şirketler olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin bin 129'u anonim, 12 bin 276'sı limited şirketler oldu.

Öte yandan Aralık 2018'de kurulan toplam 6 bin 441 şirket ve kooperatifin yüzde 84,99'unu limited şirketler, yüzde 13,68'ini anonim şirketler, yüzde 1,32'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,67'si İstanbul, yüzde 10,71'i Ankara, yüzde 5,64'ü de İzmir'de kuruldu. Gümüşhane, Ardahan ve Bayburt'ta aralıkta şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Kaynak: AA