2019 enflasyonu belli oluyor

02 Ocak 2020

TÜİK, aralık ayı enflasyonunu yarın saat 10:00'da açıklayacak. Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 0,5 artması, Türkiye’nin 2019’u da yıllık yüzde 11,5 enflasyonla geride bırakması bekleniyor. YEP ve TCMB raporlarında 2019 enflasyonu yüzde 12 olarak öngörülmüştü. Ancak son verilerin ardından, enflasyonun bu tahminlerin altında kalacağı görüşü hakim olmuştu.

Gıda fiyatlarındaki artış önemli

Bu arada gözler 2019’un son enflasyon verisine çevrilirken, İstanbul’da gıda fiyatlarının yüksek oranda artması dikkat çekti. Aralık ayı İTO verilerine göre, İstanbul’da tüketici fiyatları geçe ay yüzde 1.07 arttı. TÜİK gıda enflasyonu için öncü gösterge olan, İTO gıda enflasyonu ise yüzde 1.55 oldu. Gıda harcamaları, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan yaş üzüm yüzde 35,35 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Ekonomistler, aralık ayında özellikle sebze fiyatları tarafındaki artışın gıda fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyor. İTO verisi sonrası ise bu alandaki tahminler biraz daha artarken, manşet enflasyondaki gıda artışının ne kadar geleceği merak ediliyor.