2019 vergi rekortmenleri açıklandı: 100 mükelleften 33'ünün ismi belli!

Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı. 100 kişilik gelirler vergisi listesinde ‘rekortmenin’ de aralarında bulunduğu 67 kişi isminin açıklanmasını istemedi.

Listede 2. sırada 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. Rahmi Koç ise 70 milyon 456 bin liralık vergiyle 3. sıradan listeye girdi.



Sabancı Ailesi’nden Suzan Sabancı Dinçer, Ali İsmail Sabancı, Çiğdem Sabancı Bilen’in de yer aldığı listede, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan 18. sıradan, kızı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı da 42. sıradan listeye girdi.

Listede ismi açıklanan rekortmenlerin ‘faaliyet türü’ ise çoğunlukla, “menkul kıymet yatırım ortaklığı” ve “kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri” olarak belirtildi.

Öte yandan 2018 yılında 6 milyon 722 bin 157 liralık vergiyle listeye 83. sıradan giren televizyoncu Acun Ilıcalı, rekortmenler listesinde ismi açıklananlar arasında yer almadı.



27,8 milyar lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi

Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 3 milyon 475 bin 38 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 99 milyar 579 milyon 102 bin 329 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 27 milyar 791 milyon 50 bin 939 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmişti.



İstanbul ilk sırada

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (84), Ankara (10), Eskişehir (2), İzmir (1), Bursa (1), Antalya (1) ve Trabzon (1) olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Merkez Bankası kurumlar vergisi rekortmeni!

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi tahakkuk ettirilen 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. 2019'un kurumlar vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi.

Listenin 8 ve 10'uncu sırasındakiler isminin açıklanmasını istemezken, 9'uncu sırada İskenderun Demir ve Çelik AŞ yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra demir ve çelik, madencilik, elektik enerjisi iletimi, giyim perakende, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, inşaat, sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.