2019'dan bu yana bir ilk! Yabancı yatırımcılardan Türk tahvillerine büyük ilgi

2025 yılının başlangıcında, yabancı yatırımcıların Türk tahvillerine gösterdikleri ilgide büyük artış gözlemlendi. 6 yıldır ilk kez devlet tahvillerinin yüzde 10'undan fazlası yabancı yatırımcıların eline geçti.

Cnbc-e'de yer alan habere göre, yabancıların Türk tahvillerine gösterdikleri ilgiye yönelik görüş bildiren Vanguard'da gelişmekte olan piyasalardan sorumlu Nick Eisinger, "Türkiye büyük başarı öykülerinden biri, hoşumuza giden olumlu dinamiklerden biri... Reform ve makro hikaye açısından durum çok olumlu ve hâlâ gidilecek yol var" açıklamasında bulundu.

Son iki ayın en büyük girişi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e indirdi. Merkez Bankası, yıllardır süren fiyat artışlarını ve TL'deki değer kaybını sonlandırmak için attığı adımlar da dikkat çekmişti.

TCMB verilerine göre, yerel tahviller 17 Ocak ile biten haftada yabancı yatırımcıdan 1.24 milyar dolar nakit girişiyle, son iki ayın en büyük girişini kaydetti. Böylece, yılbaşından bu yana toplam girişler 1,9 milyar dolara yükselmiş oldu.

Gazze ve Suriye'nin etkisi...

Analistlere göre, Suriye ve Gazze'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye'de büyüme ivmesini artırabilir. AXA'nın gelişmekte olan piyasalar ve Asya piyasaları sabit getiri başkanı Magda Branet, "Ortadoğu'da gerçekleşenlerin hepsi muhtemelen Türkiye için oldukça olumlu. Türkiye muhtemelen bölgenin yeniden inşasında ve Ukrayna'nın yeniden inşasında yer alan bir aktör olacak. Dolayısıyla büyüme görünümü ve mali görünüm konusunda kesinlikle olumlu haberler var" dedi.