2020 Ağustos kira artış oranı ne kadar oldu?

04 Ağustos 2020

Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından, 2020 Ağustos kira artış oranı da belli oldu. Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi. Kira artış oranı ise on iki aylık ortalamalara göre %11,51 olarak belirlendi.

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira artış oranları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programına göre belirleniyor. Geçtiğimiz eylül ayında açıklanan pakete göre kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Buna göre; kira bedeli bin TL olan bir vatandaş, %11,51 kira artış oranı ile zamlı kira ödemesini bin 115 TL olarak yapacaktır.

Kira sözleşmelerinde artış üst sınırla belirlenirken, mutlaka üst sınırdan bir artış ya da herhangi bir artış zorunlu değildir.

Kira sözleşmesinde bunlara dikkat edin

Bir kiralama işlemi sırasında yapılan ödemeler mutlaka sözleşmeye eklenmelidir. Sözleşmede peşin ödemesi yapılan depozito gibi ücretler hatasız ve açık şekilde belirtilmeli, hangi koşullarda iade edileceği veya edilmeyeceği de sözleşmede açık şekilde yer almalıdır.

Ayrıca bu ödemelerin dışında kalan ve evin demirbaşları arasında yer alan klima, ankastre, kombi ve benzeri eşyalara ve bu eşyaların durumuna da kira sözleşmesinde detaylı bir şekilde yer verilmelidir.