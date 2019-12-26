2020 için asgari ücret 2.324 TL

26 Aralık 2019

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleştirdiği son toplantının ardından 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı.

Buna göre, 2020 yılında asgari ücret brüt 2 bin 943 TL; net 2 bin 324 TL olarak uygulanacak. Böylece, net asgari ücretteki artış yüzde 15,03 oldu. 3 çocuklu ve evli bir çalışanın asgari ücreti 2 bin 479,21 TL olacak. Yeni asgari ücret, komisyondaki temsilcilerin oy çokluğuyla karar bağlandı.

Tespit komisyonunun çalışması sonrası oluşan asgari ücretin bütün unsurları şöyle:

ASGARİ ÜCRET 2020 SGK Primi % 14 412,02 İşsizlik Sig.Fonu % 1 29,43 Gelir Vergisi %15 (Bekar Çocuksuz) 154,51 Gelir Vergisi %15 (Evli Eşi Çalışmayan) 110,36 Gelir Vergisi %15 (Evli Eşi Çalışmayan+1 Çocuklu) 77,25 Gelir Vergisi %15 (Evli Eşi Çalışmayan+ 2 Çocuklu) 44,15 Gelir Vergisi %15 (Evli Eşi Çalışmayan+ 3 Çocuklu) 0 Asgari Geçim İndirimi (Bekar Çocuksuz) 220,73 AGİ (Evli Eşi Çalışmayan) 264,87 AGİ (Evli Eşi Çalışmayan+1 Çocuklu) 297,98 AGİ (Evli Eşi Çalışmayan+ 2 Çocuklu) 331,09 AGİ (Evli Eşi Çalışmayan+ 3 Çocuklu ) 375,23 Damga Vergisi % 07,59 22,34 Kesintiler Toplamı (Bekar Çocuksuz) 618,3 Kesintiler Toplamı (Evli Eşi Çalışmayan) 574,16 Kesintiler Toplamı (Evli Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu) 541,05 Kesintiler Toplamı (Evli Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu) 507,94 Kesintiler Toplamı (Evli Eşi Çalışmayan+ 3 Çocuklu) 463,79 Net Asgari Ücret (Bekar Çocuksuz) 2.324,70 Net Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışmayan) 2.368,84 Net Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışmayan+1 Çocuklu) 2.401,95 Net Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışmayan+2 Çocuklu) 2.435,06 Net Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışmayan+3 Çocuklu) 2.479,21 Sgk Primi % 15.5 (İşveren Payı ) 456,17 İşveren İşsizlik Sigorta Fonu % 2 58,86 İşverene Toplam Maliyet 3.458,03

İşverene maliyeti

Yeni asgari ücretin İşverene maliyeti ise 3 bin 458 TL olacak. 2020’de uygulanacak 75 TL’lik teşvikle işverene maliyet 3 bin 383 TL olarak ortaya çıkıyor. İşverenlere verilen asgari ücret teşviki de 75 TL olarak belirlendi ancak çalışan sayısı ve sendikalı-sendikasız ayrımı kaldırılarak tüm işverenlere verilmesi uygulaması benimsendi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yüzde 15,03 olan artışın, Merkez Bankası’nın yüzde 12 olan 2020 enflasyon tahmininden, hedef enflasyon olan yüzde 8,5’tan ve yüzde 14 bütçe ödenek artışından da yüksek olduğunun altını çizdi.



TÜRK-İŞ toplantıyı terk etti

Bakan Selçuk'un sözlerinin ardından açıklama yapan TÜRK İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, karara muhalefet ettiklerini dile getirdi ve toplantıdan ayrıldı.

Komisyonun gerçekleştirdiği 3 toplantıda da asgari ücretin en az 2.578 TL olarak belirlenmesi gerektiğini dile getiren Irgat, "Açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Karara muhalefet ediyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz" dedi.

Asgari ücret açıklandı, Türk-İŞ toplantıyı terk etti

Taraflar ne talep ediyordu?

Komisyon, toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapmıştı.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama konusunda ısrar ediyordu.

TİSK, görüşme süresince kamuoyuna bir rakam telaffuz etmemekle birlikte, Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek buluyordu. Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istiyordu.

2019 yılında asgari ücret ne kadardı?



2019 yılında, bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.