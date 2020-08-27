2020 Merkez Bankası döviz kurları | Banka döviz kurları
Döviz kurları merak konusu. Son dönemde özellikle dolar ve euroda yaşanan yükselişin ardından yatırımcılar döviz kurlarında son durumu araştırıyor. İşte Merkez Bankası, serbest piyasa ve banka döviz kurları...
27 Ağustos döviz kurları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar ve euronun rekor seviyelerini görmesinin ardından Karadeniz'de doğalgaz bulunması döviz kurlarını nasıl etkiledi. İşte bugün serbest piyasa, Merkez Bankası ve banka döviz kurları...
Serbest piyasada döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3670 liradan, avro 8,7200 liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,3650 liradan alınan dolar, 7,3670 liradan satılıyor. 8,7180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7200 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3810 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7210 lira olmuştu.
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Merkez Bankası döviz kurları
26 Ağustos saat 15.30'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle oldu:
ABD Doları: 7.3591
Avustralya Doları: 5.3118
Danimarka Kronu: 1.1694
Euro: 8.6911
İngiliz Sterlini: 9.6924
İsviçre Frangı: 8.1051
İsveç Kronu: 0.84307
Kanada Doları: 5.5899
Kuveyt Dinarı: 24.1937
Norveç Kronu: 0.82383
Suudi Arabistan Riyali: 1.9623
Japon Yeni: 6.9405
Bulgar Levası: 4.4686
Rumen Leyi: 1.8054
Rus Rublesi: 0.09781
İran Riyali: 0.01762
Çin Yuanı: 1.0737
Pakistan Rupisi: 0.04389
Katar Riyali: 2.0320
Banka döviz kurları
Yatırımcılar tarafından merak edilenlerden biri de banka döviz kurları oluyor. Bugün banka gişe dolar kurları şöyle:
Dolar
Akbank: 7,4080
AlBaraka: 7,4000
Denizbank: 7,3958
Garanti BBVA: 7,4080
HSBC: 7,3890
İş Bankası: 7,4748
Şekerbank: 7,3910
VakıfBank: 7,4299
Euro
Akbank: 8,8249
AlBaraka: 8,7530
Denizbank: 8,7721
Garanti BBVA: 8,7626
HSBC: 8,7322
İş Bankası: 8,8427
Şekerbank: 8,6687
VakıfBank: 8,7024