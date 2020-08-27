2020 Merkez Bankası döviz kurları | Banka döviz kurları

27 Ağustos 2020

27 Ağustos döviz kurları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar ve euronun rekor seviyelerini görmesinin ardından Karadeniz'de doğalgaz bulunması döviz kurlarını nasıl etkiledi. İşte bugün serbest piyasa, Merkez Bankası ve banka döviz kurları...

Serbest piyasada döviz kurları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3670 liradan, avro 8,7200 liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,3650 liradan alınan dolar, 7,3670 liradan satılıyor. 8,7180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7200 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3810 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7210 lira olmuştu.

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Merkez Bankası döviz kurları

26 Ağustos saat 15.30'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle oldu:

ABD Doları: 7.3591

Avustralya Doları: 5.3118

Danimarka Kronu: 1.1694

Euro: 8.6911

İngiliz Sterlini: 9.6924

İsviçre Frangı: 8.1051

İsveç Kronu: 0.84307

Kanada Doları: 5.5899

Kuveyt Dinarı: 24.1937

Norveç Kronu: 0.82383

Suudi Arabistan Riyali: 1.9623

Japon Yeni: 6.9405

Bulgar Levası: 4.4686

Rumen Leyi: 1.8054

Rus Rublesi: 0.09781

İran Riyali: 0.01762

Çin Yuanı: 1.0737

Pakistan Rupisi: 0.04389

Katar Riyali: 2.0320

Banka döviz kurları

Yatırımcılar tarafından merak edilenlerden biri de banka döviz kurları oluyor. Bugün banka gişe dolar kurları şöyle:

Dolar

Akbank: 7,4080

AlBaraka: 7,4000

Denizbank: 7,3958

Garanti BBVA: 7,4080

HSBC: 7,3890

İş Bankası: 7,4748

Şekerbank: 7,3910

VakıfBank: 7,4299

Euro

Akbank: 8,8249

AlBaraka: 8,7530

Denizbank: 8,7721

Garanti BBVA: 8,7626

HSBC: 8,7322

İş Bankası: 8,8427

Şekerbank: 8,6687

VakıfBank: 8,7024