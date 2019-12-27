2020 yılında toparlanma hızlanacak

27 Aralık 2019

Yeşim ARDINÇ

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, 460 üyeli ORSİAD’ın 52 ülkeye 115 milyon dolarlık ihracat yapan bir kitleyi temsil ettiğini belirterek, 2019 yılında yaşanan sıkıntılı sürecin hedefleri geciktirse de büyüme kararlılıklarını etkilemediğini vurguladı. DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Çamur, “Biz biliyoruz ki sanayicinin de ülkenin de kurtuluş reçetesinde ihracat var” diye konuştu.

Türkiye’nin ihracatta ve üretimde küresel ölçekte pay alsa da, ihracat birim fiyatlarında hala düşük seviyelerde seyredildiğini belirten Çamur, “Birim Kilogram fiyatı bakımından Türkiye, ilk 10’a değildir. Bu da ucuza üretim yapıp ucuza uluslararası pazara gönderdiğimizin göstergesidir. Dolayısıyla bizim ivedilikle yükte hafif pahada ağır üretim için tarihi adımlar atmamızın zamanı gelmiştir. 2019 yılının beklentilerden daha az hasarla atlatılmasında da ihracatın katkısı büyüktür. ABD’nin uyguladığı kısıtlamalara, Avrupa Birliği’nin kotaları ve kurdaki dalgalanmalara rağmen üreticimiz de ihracatcımız da morallerini bozmamıştır, ellerinden gelen gayreti göstermiştir, göstermeye devam edecektir” ifadesini kullandı.

Üreten kesime dönük destekler bekleniyor

2020’de büyümeye geçişin başlayacağını ifade eden Çamur, “Kol kırılır, yen içinde kalır. Bizim anlayışımız da tavrımız da budur. Her koşulda devletimizin emrinde olmaya, elimizi taşın altına koymaya, risk almaya, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. İçeriden ve dışarıdan ülkemize yönelik saldırılar hep olacaktır” dedi. Bunlara karşı daima hazırlıklı olmayı, alternatif pazarlar bulmaya yönelik gayretlerini sürdüreceklerini kaydeden Çamur, “Evet bu yıl saydığımız olumsuzluklar nedeniyle üretimde bir daralma olmuştur, hemen her sektör daralmadan nasibini almıştır. Hükümetimizin aldığı tedbirler neticesinde daralmanın etkileri azalmaya başlarken, yeni dönemde üreten kesime dönük desteklerin kuvvetlendirilmesi öncelikli beklentimizdir. Üretimin ve yatırımın artması demek, Türkiye’nin yumuşak karnı olan enflasyon. İşsizlik ve cari açıkla mücadelede başarı demektir” şeklinde konuştu.