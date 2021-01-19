2020 yurt dışı verileri: Türk müteahhitler 14.4 milyar dolarlık iş üstlendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türk müteahhitlerin 2020’de yurt dışında 14.4 milyar dolarlık iş üstlendiği, yılın sonunda yapılan bazı ihalelerin işlemlerinin tamamlanması halinde 2020 verilerine dahil olarak 15 milyar doları aşabileceğini bildirdi. Diğer yandan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Somali’de can kaybına neden olan terör saldırısında Birleşik Arap Emirliklerini suçladı. Yenigün, bu meseleyi gündemde tutmak istediklerini, bankalardan, diplomasiye geniş bir alanda tepki gösterilmesini beklediğini kaydetti.

Türkiye Müteahhitler Birliğinde düzenlenen Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısında konuşan Ruhsar Pekcan, 1972’den bu yana üstlenilen proje sayısının 10 bin 525’e, iş tutarının da 418.7 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Salgın ortamında ulaşılan 2020 seviyesinin başarı olduğunu belirten Ruhsar Pekcan, 2020’nin ikinci dünya savaşından sonra en büyük ticari daralmanın yaşandığı yıl olduğunu hatırlattı. Pekcan, yakalanan seviyenin Türk müteahhitlerin yurt dışı faaliyetlerinde elde edilen seviyenin sürekli olduğunu gösterdiğini anlattı.

TMB Başkanı Yenigün: Siyaseti yönlendiremeyiz ama siyaset-ekonomi birlikte işliyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, geleneksel pazarlar yanında Sahra Altı Afrika başta olmak üzere pazar genişletmek için çalıştıklarını, 2020’nin salgın nedeniyle oluşan zor şartları altında işlerini sürdürdüklerini söyledi. Yenigün, son birkaç yıldır bazı ülkelerde “kazalara” uğradıklarını belirterek, bu yılın başında Somali’de yaşanan saldırıdan dolayı Birleşik Arap Emirliklerini suçladı.

Yenigün şunları kaydetti: “Bu yıla da Afrika’dan gelen üzücü bir haberle başladık. Bir üyemizin şantiyesine yapılan terör saldırısı sonucu yine yüreğimiz yandı. Burada hem Cuma günü Sn. Cumhurbaşkanı huzurunda, hem de Ticaret ve Dışişleri Bakanı huzurundaki talebimi dile getirmek istiyorum. Bu Afrika’daki kaza herhangi bir kaza değil. Bu tamamen siyasi gerginlik nedeniyle meydana gelen kazadır. Böyle bir noktada, bütün birimlerimizin, Dışişleri, Ticartet, Türkiye’deki kurumlar, Bankaların hepsinin bize özel özen göstermesini istiyoruz. Mehmetçik gibi biz orada cephede savaşıyoruz ve bu kazalara maruz kalıyoruz. Bu ilk defa olmuyor. Önemsiyorum ve gündemde tutmak istiyorum. ..Somali’de olan kaza Birleşik Arap Emirliklerinin bize sabotajıdır. İlk defa olmuyor. Müteahhidimiz diyor ki ’10 yıldır oradayım, son 2 yıldır bunlar başımıza geliyor’. demek ki siyaset yansıyor.

”Sorunlar yaşadık, mağduriyet çözülmeli

Yenigün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan sorunlar nedeniyle müteahhitlerin iş üstlenememe yanında bir dizi sorun da yaşadığını kaydetti. Diğer yanda Türkiye’nin bölge ülkeleriyle siyasi ilişkilerinin önemine işaret eden Yenigün, “Siyasete yön vermek anlamında değil ama siyaset-ekonomi at başı gidiyor. Suudi Arabistan’ın 100 milyar dolarlık yatırım hazırlığı içinde olduğu haberleri geliyor.” diye konuştu.

TMB’nin 69. Kuruluş yıldönümünde hedef 20 milyar dolar

Yenigün, 2021’de hedeflerinin 20 milyar dolarlık yeni iş üstlenimi olduğunu belirterek, uygun finansman bulmaları halinde bu seviyeyi de aşabileceklerini kaydetti. Yenigün TMB’nin 69. Kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, orta vadede 50 milyar dolarlık hedefleri olduğunu anlattı.

TMB Başkanı Sahra Altı Afrika ve bazı yeni Asya ülkeleri ve o arada Azerbaycan’da faaliyetlerini genişletmek istediklerini kaydetti. Avrupa ve ABD ile uzak doğu ülkelerine yönelik de çalışmaları bulunduğunu bildirdi.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı: Faaliyetler arttı

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İrfan Aker de konuşmasında, son dönemde yurt dışında iş üstlenimlerinde artış olduğunu belirterek, kendilerinin proje üstleniminin Türkiye’nin müteahhitlik ve malzeme ihracatına da katkı vereceğinin altını çizdi.