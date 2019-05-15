2020'de 8 kruvaziyer Sinop'u ziyaret edecek

15 Mayıs 2019

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Türkiye Turizm Birliği ve kruvaziyer acenteleri ile uzun zamandır görüşmeler yaptıklarını aktararak, " Görüşmeler neticesini verdi. 2020 itibarıyla 8 gemi ilimizi ziyaret edecek." dedi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı araştırmalarına göre ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta kruvaziyer turizminin artırılmasına yönelik girişimlerin olumlu sonuçlanmasının sevinci yaşanıyor.

Geçen yıl bir kruvaziyerin geldiği Sinop'ta bu yıl programda hiç gemi olmaması, turizm temsilcilerini harekete geçirdi.

Yıllık ortalama 1 milyon ziyaretçi ağırlayan Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla başlatılan kruvaziyer turizminin yeniden canlandırılması çalışmaları devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, yaptığı açıklamada, Sinop'a 2014 yılında 40 kruvaziyer geldiğini, takip eden yıllarda ise sayının giderek azaldığını söyledi.

Yaşanan düşüşün Bakanlığın dikkatini çekmesinin ardından gemilerin tekrar Sinop Limanı'na gelmeleri için çalışmalar yapmaya başladıklarını anlatan Tosun, girişimlerinin olumlu sonuç vermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

"Umuyoruz ki gemi sayısı artacaktır"

Tosun, Türkiye Turizm Birliği ve kruvaziyer acenteleri ile uzun zamandır görüşmeler yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Sinop, bölgemizin en çok ziyaretçi ağırlayan kentlerinden biri. Özellikle yaz dönemlerinde kente yoğun ziyaretçi akını oluyor. Tabii biz sadece bununla yetinmek istemiyoruz. Kruvaziyer turizmi 2014 ve 2015 yıllarında ilimizde güzel geçti ancak sonraki yıllar giderek azalma yaşandı. Bunun farklı sebepleri vardı. Şimdi o sebeplerin büyük bölümü ortadan kalmış durumda. Bakanlığımızın da talimatıyla kruvaziyer acenteleriyle yaklaşık bir yıldır yaptığımız görüşmeler neticesini verdi. 2020 itibarıyla 8 gemi ilimizi ziyaret edecek. Ülkemiz ve ilimiz adına hayırlı olsun."

Tosun, kruvaziyer turizminde rotaların bir yıl öncesinden belli olduğuna işaret ederek, "Sinop'a çizilen rota 2020 yılı için şu an 8 gemi civarında. Umuyoruz ki gemi sayısı artacaktır. Çünkü Sinop, Karadeniz rotasının tam ortasında bulunan bir şehir." diye konuştu.

Kaynak: AA