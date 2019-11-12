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2020’de piyasalara 20 risk uyarısı

Deutsche Bank şef ekonomisti Torsten Slok, 2020 yılında sermaye piyasalarını bekleyen 20 riski sıraladı. ABD seçimleri, ticaret savaşları ve Brexit gibi risklerin olduğu listenin başında servet eşitsizliği geliyor.

2020’de piyasalara 20 risk uyarısı
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