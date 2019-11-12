2020’de piyasalara 20 risk uyarısı
Deutsche Bank şef ekonomisti Torsten Slok, 2020 yılında sermaye piyasalarını bekleyen 20 riski sıraladı. ABD seçimleri, ticaret savaşları ve Brexit gibi risklerin olduğu listenin başında servet eşitsizliği geliyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.