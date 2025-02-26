2020'den bu yana ilk! IIF açıkladı: Küresel borcun GSYH'ye oranı yükseldi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından yayımlanan rapora göre, dünya genelindeki borç stoku yıl sonuna kadar 318 trilyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırarken, ekonomik büyümedeki yavaşlama ile birlikte küresel borcun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı, 2020'den sonra ilk kez artış gösterdi.

"IIF cezalandırıcı adımlar atabilir"

2023'te küresel borç, 7 trilyon dolarlık bir artışla yükseldi. Bu artış, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin borçlanmayı teşvik etmesinin ardından, bir önceki yılın artışının yarısından daha düşük kaldı. Ancak IIF, mali açıkların daha da büyümesi durumunda, "tahvil kanunsuzları" olarak adlandırılan kişilerin hükümetlere karşı cezalandırıcı adımlar atabileceği konusunda uyardı.

Birleşik Krallık'ta, 2022'deki mali politikaların piyasa tepkileri, Başbakan Liz Truss'un görev süresinin sonlanmasına yol açarken, Fransa'daki benzer baskılar geçtiğimiz yıl Başbakan Michel Barnier'i görevinden etti.

Devlet borçlarının geri ödeme kapasitesini gösteren borç/GSYH oranı, 95 trilyon dolarlık borç seviyeleri ile yavaşlayan enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki çelişkilerle birlikte, 1,5 puanlık bir artışla yüzde 328'e yaklaştı.

IIF, küresel ekonomi politikalarındaki belirsizliğin ve yüksek borçlanma maliyetlerinin devam etmesi nedeniyle, bu yıl borç büyümesinin yavaşlamasını öngördüğünü belirtti.