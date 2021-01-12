2021 AGİ ücretleri ne kadar?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretlerinin 2021 yılında ne kadar olacağı belli oldu. 2020 yılının sonunda yapılan toplantılar sonrasında 2 bin 825 lira olarak belirlenen asgari ücretin içinde AGİ ücretleri de yer alıyor. AGİ zammı ile belirlenen AGİ ücretlerine göre bekar bir kişi için AGİ 268 lira olacak. AGİ ücretleri çalışanın medeni durumu, çocuk sayısı nedeniyle değişkenlik gösteriyor.

2021 AGİ ücretlerine göre, evli olup eşi çalışmayan 321 lira, evli olup eşi çalışan 268 lira, eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan 362 lira, eşi çalışan ve bir çocuğu olan 308 lira, eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan 402 lira, eşi çalışan ve iki çocuğu olan 348 lira, eşi çalışmayan ve üç ya da daha fazla çocuğu olan 456 lira, eşi çalışan ve üç çocuğu olan 402 lira, eşi çalışan ve dört çocuğu olan 429 lira, eşi çalışan ve beş çocuğu olan ise 456 lira AGİ ödemesi alacak.

AGİ nedir?

Asgari Geçim İndirimi tüm çalışanların ücretlerinin asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılarak vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ ödemesi işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmektedir ve bu ödemeler işverenin gelir vergisinden düşülmektedir. Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes AGİ'den faydalanabilmektedir.

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık;