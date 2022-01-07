2021’de Türkiye’de kurulu 125 şirket el değiştirdi

Mehmet KAYA

ANKARA – Rekabet Kurumu, 2021 Birleşme ve Devralma Raporunda, 118 Türkiye’de kurulu şirketin el değiştirdiğini, 7 özelleştirme yapıldığını belirterek, toplamda 125 şirketin, 137,5 milyar TL bedelle satışına izin verildiğini açıkladı. Bu işlemler içinde 50 Türk şirketi yabancı yatırımcı tarafından devralındı. İşlem tutarlarına bakıldığında da en yüksek tutarlı işlemler, 22 milyar TL ile Türk firmaların yabancılar tarafından devralınmasında gerçekleşti.

Rekabet Kurulu, 2021 yılında 309 birleşme ve devralma işlemini incelediğini açıkladı. Rapora göre, bunlardan 118’i taraflardan en az biri Türkiye’de kurulu şirketlerde gerçekleşen işlemlerden oluştu. Toplamda işlem tutarı 137,5 milyar TL’lik işlemlerde, 8,5 milyar euroluk (rapordaki TL bedeli 89,3 milyar TL) Antalya Havalimanı işletme hakkının etkisi gözlendi. Antalya havalimanının da aralarında bulunduğu 7 özelleştirmenin toplam tutarı 95 milyar TL olarak hesaplandı.

Türk imalat firmaları en pahalı satışlar oldu

Rekabet Kurumu raporuna göre, 2021’te hedefi Türk şirketi olan birleşme ve devralmalarda en fazla tutarlı işlemler imalat sanayii sektöründe oldu. 19,7 milyar TL’lik işlem bu sektördeki firmaların birleşme ve satın alımlarında gerçekleşti. Bunu elektrik gaz, buhar olarak adlandırılan enerji şirketleri, perakende ticaret izledi.

Lüksemburg liderliğini sürdürdü

Yabancı yatırımcıların ülkelerine bakıldığında Lüksemburg 10 işlem ile liderliğini sürdürdü. Lüksemburg, vergi avantajları nedeniyle Türkiye’den ve Dünyadan çok sayıda şirketin hukuki merkezliğine ev sahipliği yapıyor. Bu ülkeyi, 6 işlemle ABD, 5 işlemle Birleşik Krallık, 3’er işlemle Avusturya, Hollanda ve Japonya izledi. Bunları da 2’şer işlemle Almanya, Belçika, Çin ve İsviçre takip etti.

Uluslararası hukuk nedeniyle bir yönüyle Türkiye’de de faaliyette bulunduğu için, Türkiye’deki faaliyetleri ilgilendirmese de yurt dışındaki birleşme-devralmadan kaynaklı olarak bildirimi yapılan işlem sayısı ise 176 işlem oldu. Kapsam dışı ve diğer sınıfına girenlerle birlikte toplamda 309 işlem rapora girdi. Rapora göre, tüm işlemler dikkate alındığında, finansal hizmetler, kimyasal ürünlerin imalatı, program ve yayıncılık, makine ekipmanları ve temel eczacılık ürünleri sektörleri öne çıktı.

Taraflar bakımından 2021 birleşme ve devralmalar (TL)

TR: Türkiye

YB: Yabancı

Kaynak: 2021 Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu