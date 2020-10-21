2021’de yatırım bütçesi yüzde 83 artıyor

21 Ekim 2020

Canan SAKARYA

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunumu yapılacak 2021 yılı bütçesinin yatırım kaleminde, 2020 bütçesine göre dikkat çekici şekilde artış yaşanıyor.

2021 yılı bütçesinin sermaye gideri (yatırımlar) 2020 yılına göre yüzde 83 oranında artırılarak 56.6 milyar liradan, 103.7 milyar liraya yükseltildi. Yatırım bütçesinde kalem bazında en yüksek artış yüzde 147 ile tarım sektöründe olurken, bunu yüzde 83 ile eğitim, yüzde 82 ile ulaştırma, yüzde 72 ile sağlık bütçesi yatırımları izledi.

2021 yılında OSB ve Küçük Sanayi Sitelerine ayrılan kaynak da önceki yıla göre yaklaşık 5.5 katlık artışla 1 milyar 100 milyon liraya çıkarıldı. Nasıl dağıtılacağı henüz belli olmamakla birlikte 2021 yılında reel sektör için 46 milyar 600 milyon liralık kaynak ayrılırken, yerel yönetimlere de 114 milyar liralık kaynak aktarıldı.

Hafta sonu TBMM’ye gönderilen bütçe teklifi aynı zamanda ilk program bütçesi olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda bütçede belirlenen toplam ödenek miktarı 68 program arasında dağıtılıyor.

Faiz hariç giderin 1 trilyon 166 milyar lira olduğu bütçede, toplam gider kalemlerinin büyüklüğü ise 1 trilyon 346 milyar lira olarak öngörüldü. Vergi gelirleri 922 milyar lira olarak tahmin edilirken, bu rakamlara göre bütçe açığının ise 245 milyar lira olması öngörüldü.

Yatırıma 103.7 milyar liranın ayrıldığı bütçede personel giderlerine 326.6 milyar lira, kamunun mal ve hizmet alımlarına 89.1 milyar lira, faiz giderine 179.5 milyar lira, sosyal güvenlik prim ödemelerine 54.5 milyar lira, sermaye transferlerine 8.8 milyar lira ayrılmış durumda.

Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim hizmeti veren kurumları ise 2021 yılı için 211 milyar 400 milyon lira ayrıldı.