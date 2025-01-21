2021'den bu yana en yüksek seviye! İngiltere'de işsizlik artıyor

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayımlanan verilere göre, işsizlik oranı Eylül-Kasım dönemi arasında işgücünün %4,4’üne ulaştı ve bir önceki dönemdeki %4,3 seviyesinin üzerine çıktı. Bu, işsizlik oranının 2021'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Bu eğilimin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor ve Kasım 2020’den bu yana en büyük düşüşü gösteren bordrolu işler de ülkedeki ekonomik daralmanın bir başka göstergesi olabilir. Ancak istihdam piyasasında yaşanan bu gevşemeye rağmen, ortalama düzenli ücret artışı, önceki üç aylık dönemde %5,2 iken, bu dönemde %5,6’ya yükseldi.

Faiz oranını indirme ihtimali

İşsizlik oranı, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) önümüzdeki ay temel faiz oranını indirme ihtimalini güçlendirdi. BOE, 2024’te ana faiz oranını iki kez ve toplamda yarım puan düşürdü. Bu adım, enflasyonun yavaşlamasıyla Avrupa ve ABD Merkez Bankası'na göre daha temkinli bir tepki olarak değerlendiriliyor.