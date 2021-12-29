2022 gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi belirlendi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nce verilecek gayrimenkul değerleme hizmeti için 2022 yılında ödenecek asgari ücret tarifesini belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tarifeye göre, 2022 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücretleri; konut ve işyerleri için, gayrimenkulün brüt alanı esas alınarak 1.092 TL ile 3 bin 678 TL arasında değişen tutarlarda belirlendi.

Bu ücretler, enerji ve akaryakıt tesisleri için 6 bin 475 TL olarak tespit edilirken, hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller ve AVM'ler için 1.188 TL ile 16 bin 305 TL arasında değişiyor. Üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapıların değerlemesinde ise brüt alana göre 1.072 TL ile 8 bin 962 TL arasında değişen tutarlarda ücret alınacak.