2022 pasaport ücretleri ne kadar? 2022 pasaport ücreti belli oldu mu?

Ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan yeniden değerleme oranları belli oldu. 2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanırken, yeni yıl öncesinde pasaport ücretlerine bu oranda artışa gidildi. Bu düzenlemeye göre en ucuz pasaport ücreti 309 lira 40 kuruş oldu.

Düzenleme ile 6 aylık pasaport ücreti 227 liradan 309 lira 40 kuruşa yükseldi.

1 yıllık pasaport ücreti 332 lira 10 kuruştan 452 lira 32 kuruşa yükselirken, 3 yıl ve üstünde süreli pasaport ücreti için ödenecek bedel 1478 lira olarak belirlendi.

Değerli kağıtların bedeli arttı

Değerli kağıtların 2022 yılından itibaren geçerli olacak bedelleri belirlendi. Buna göre pasaport bedeli 225 lira, evlilik cüzdanı 200 lira, ehliyet 280 lira olacak. 2022 yılında TC kimlik kartı 37,5 lira, noter kağıdı ve beyanname bedeli 25 lira, protesto belgesi 50 lira, motorlu araç tescil belgesi 250 lira, iş makinesi tescil belgesi 210 lira, yabancı çalışma izin belgesi 160 lira, çalışma izni muafiyet belgesi 160 lira olacak.