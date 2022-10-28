2022 yılı hedefi 50 milyon turist, 44 milyar $ gelir!

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Türkiye turizmi 9 ayda yüzde 97 büyüdü, yıl sonu hedefleri yeniden yukarı yönlü revize edildi. Pandeminin etkilerinden kurtulmaya başlayan turizm sektörü, her ay büyümeye devam ediyor. Pandemiden önceki yıl olan 2019’da Türkiye’ye gelen turist sayısı 51,7 milyon, turizm gelirleri ise 37,3 milyar dolar olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 aylık olumlu gelişmeleri göz önüne alarak, 50 milyon turist, 44 milyar dolar olarak yılsonu hedeflerini yukarı yönde revize ettiklerini açıkladı. Geçen yıl Türkiye’ye gelen turist sayısı 30 milyon, turizm gelirleri ise 44 milyar dolar olmuştu. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2022 Yılı Turizm değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Hedeflerimizi 47 milyon turist 37 milyar dolar olarak yukarı yönlü revize etmiştik. Yılsonu hedefimizi tekrar revize ediyoruz. Eylül sonu itibariyle ülkemize gelen yolcu sayısı 40 milyon 246 bin oldu. Gelir de 35 milyar dolar oldu” dedi.

“Turist sayısında 2019’u yakalayacağız”

2019 yılında kırılan rekora verilerin çok yaklaştığını gördüklerini belirten Bakan Ersoy, 3. çeyrekten itibaren TÜİK’in turizm verilerinde yeni kaynaklara başvurduğunu hatırlatarak, yılın ilk 6 ayında da revizeler olduğunu söyledi. Turizmde krizlere bağışıklık kazanıldığını ifade eden Ersoy, diğer ülkelerin verilerinin 7 aylık hesapladığına dikkat çekerek, “Bizim rakip olarak belirlediğimiz ülkeler, İspanya, İtalya ve Yunanistan. 2019-2022 7 aylık verileri kıyasladığımız zaman İspanya turist sayısında yüzde 18 geride, İtalya yüzde 29, Yunanistan yüzde 12 geride. Türkiye 7 aylık verilerde yüzde 7 geride. Yıl Sonunda ziyaretçi sayısında beklentimiz 2019’a göre eksi 3 ile tamamlamak. Neredeyse 2019 verilerini turist sayısı olarak yakalamış olacağız” diye konuştu.

200'den fazla ülkede tanıtım yapıldı

Ersoy, gelir tarafından bakıldığında ise, “İspanya yüzde 6 geride, İtalya yüzde 13 geride, Yunanistan yüzde 4 gerideyken biz 7 aylık veride 2019’a göre yüzde 12 artıdayız. Yılsonunu yüzde 18 artı ile kapatacağız” dedi. Mehmet Nuri Ersoy, ulusal televizyonlarda 34 ülkede, global televizyonlarda ise 200'den fazla ülkede, 300 film hazırladıklarını dile getirerek, basılı yayında 18 ülke 71 mecradaki 270 yayında Türkiye'nin tanıtımını yaptıklarını aktardı. Dijitalde 200 ülkede 16.7 milyar gösterim elde edildiğine vurgu yapan Ersoy, bakanlığın elinde, her bölgeye yönelik 300 yeni çekilmiş tanıtım filmi bulunduğunu söyledi. Tanıtımın yapıldığı ülke sayısını da arttırdıklarını dile getiren Ersoy, "Artık hedef destinasyonlarımızı değiştiriyoruz. Eskiden 10- 15 ülkeye konsantre olurken şimdi diyoruz ki Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her destinasyon, hedef destinasyonumuz. Eğer biz oraya uçuyorsak, bir şekilde oradan turist de getireceğiz. Bütün strateji bunun üzerine kurulu" diye konuştu.

"Go Türkiye" web sitesinin hayata geçtiğini, sosyal medya hesabının takipçi sayısının 2018'den bu yana 380 binden 2.2 milyona yükseldiğini sözlerine ekleyen Ersoy, 10 dilde tanıtım yapan sitede, 81 il, 7 bölgede, gezilip görülecek yerlere ve her türlü konuya dair bilgiye çok rahat erişilebildiğini kaydetti.

Eylülde en çok ziyaretçi Rusya’dan

Türkiye’nin pandemi sürecinde dizi üretimi ve filmleri az duraksayan nadir ülkelerden olduğuna dikkat çeken Avdagiç, “Birçok ülkede daha uzun süreler prodüksiyonlar durdu. Biz üretime çok kısa bir ‘pause’ verdik. Yine dijital yardımıyla çok da popüler olmadığımız bazı pazarlarda da görünüyor olmaya başladık. Özellikle Batı Avrupa’da Almanya ve İspanya’da hızlı gidiyoruz” dedi. Avdagiç, Türk yapımlarının son dönemde en çok popülarite kazandığı ülkelerden birinin İspanya olduğunu vurguladı. Avdagiç, “İspanya’da firmalarımızın çok ciddi rating sonuçları aldığını duyuyoruz. Oyuncularımız büyük ilgi ile takip ediliyor ve ödüllendiriliyor. Batı Avrupa’nın bölgesel marketi İtalya’da duygusal içeriklerimiz büyük ilgi ile takip ediliyor. Oyuncularımız yerel yapımlarda yer alarak uluslararası başarılara imza atıyor. Bunlar bizim için çok önemli. Brezilya’da yine çok iyi gidiyoruz. Türk dizilerine en fazla talep artışının yaşandığı bölgelerden biri Latin Amerika. Adeta Türk dizilerinin ikinci vatanı Latin Amerika oldu.”

İlk 6 aylık turizm gelirleri revize edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre turizm geliri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,1 artarak, 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14,3’ü Türkiye’yi ziyaret eden yurtdışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 12 milyar 562 milyon 557 bin dolarını kişisel harcamalar, 5 milyar 389 milyon 804 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Eski seride 14,2 milyar dolar olarak açıklanan 2022’nin ilk 6 ayındaki turizm geliri, TÜİK’in yeni serisinde 17,1 milyar dolara yükseltildi. Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 54 artarak, 21 milyon 128 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 11,3’ünü 2 milyon 374 bin 125 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 89 dolar oldu. Geceleme yapan yurtdışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 62 dolar oldu.