2022 yılına girerken ekonomik görünüm

Türkiye, yeni yıla 'yüksek büyüme, düşük cari açık' odaklı yeni bir ekonomi modeli ile giriyor. Yanı sıra 2022 yılı 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü başta olmak üzere alınan yeni ekonomik tedbirlerle karşılanıyor. Salgın nedeniyle küresel tedarik zincirinin bozulduğu ve emtia fiyatlarındaki yüksek artışların yaşandığı küresel arenada ise merkez bankalarının izleyecekleri para politikaları merak konusu.

Ekonomik konjonktürün nasıl şekilleneceği OSTİM Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün düzenleyeceği etkinlikle masaya yatırılıyor. Dr. Mahfi Eğilmez’in davetli konuşmacı olarak katılacağı "2022'ye Girerken Dünya ve Türkiye'de Ekonomik Görünüm: Fırsatlar ve Riskler" temalı etkinlik, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde ve alanında yetkin panelistlerin katılımıyla 24 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te başlayacak olan panel OSTİM Teknik Üniversitesi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.