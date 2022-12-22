2022’de 209 şirket el değiştirdi

KPMG Türkiye, dördüncü kez hazırladığı “KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2022” raporunu açıkladı. Buna göre dünyada birleşme ve satın alma işlemleri 2001 yılına kıyasla işlem hacmi açısından düşüş gösterdi. İşlem adedi açısından ise 2001’in rekor seviyesine yaklaştı. Türkiye’de ise hem işlem hacmi hem de adedi düşüş gösterdi.

Açıklanan işlemlerin toplam hacminin 5.3 milyar dolar olduğunu aktaran KPMG Türkiye Ortağı ve Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, değeri açıklanmayan işlemlerle birlikte tahmini toplam işlem hacminin 6.5 milyar dolara ulaştığını belirtti. İşlem sayısı bazında teknoloji, medya ve telekomünikasyon ve üretim sektörlerinin ön plana çıktığını kaydeden Cantekinler, “Türkiye’de TMT sektöründeki en büyük işlem Türk Telekom’un yüzde 55 oranındaki hissesinin Türkiye Varlık Fonu tarafından 1 milyar 650 milyon dolar bedelle satın alınması oldu. Bu işlem aynı zamanda 2022 yılında Türkiye’de milyar dolar seviyesini aşan tek ‘mega işlem’ olarak ön plana çıktı. Teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektöründeki bir diğer büyük işlem ise Getir’in yüzde 6,8’lik hissesinin aralarında Mubadala Investment Company, Sequoia Capital, Tiger Global gibi yatırımcıları içeren finansal yatırımcı grubunun yapmış olduğu 768 milyon dolar tutarındaki yatırım ile satın alınması oldu. Yarım milyar dolar eşiğini aşan bir diğer işlem ise Kalyon Güneş Enerjisi Üretim’in yüzde 50 hissesinin BAE kökenli International Holding Company tarafından satın alınması oldu” dedi.

Kamunun işlemleriyle değer yaratmaya bu yıl da devam ettiğini söyleyen Cantekinler, “Türk Telekom’un yüzde 55 oranındaki hissesinin Türkiye Varlık Fonu tarafından 1 milyar 650 milyon dolar bedelle satın alınmasına ek olarak TMSF’nin Aynes Gıda’yı 43 milyon dolar bedelle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne devri 2022 yılına damga vuran diğer kamu kaynaklı işlemler oldu” diye konuştu.

Finansal yatırımcıların payı yüzde 68

Rapora göre, 2022 yılında toplam 82 işlem gerçekleştiren finansal yatırımcıların yapmış oldukları işlemlerin toplam işlem hacmindeki payı ise geçtiğimiz yılın üzerine çıkarak yüzde 68 seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılında 150 işlem gerçekleştirirken yarattıkları işlem hacminin toplam işlem hacmindeki payı yüzde 21 seviyesindeydi. Dream Games’in yüzde 9,3 hissesinin Index Ventures, Balderton Capital, Makers Fund, BlackRock Private Equity Partners, Kora ve Institutional Venture Partners’tan oluşan yatırımcı grubu tarafından 255 milyon dolar yatırım ile satın alınması, Insider’ın yüzde 9,9 hissesinin Qatar Investment Authority, 212, Sequoia Capital India, Wamda Capital, Endeavor Catalyst, Riverwood Capital, Esas Private Equity, ESPRO Investment tarafından 121 milyon dolar yatırımla satın alınması öne çıkan finansal yatırımcı işlemleri arasında yer aldı.

En büyük 10 işlemden 7’si yabancı yatırımcı

Raporda yabancı yatırımcıların yarattığı işlem hacminin yerli yatırımcıyı aştığına dikkat çekilerek, yabancı yatırımcıların 2022 yılında toplam 67 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı. Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği birleşme ve satın alma işlem sayısı, 2022 yılında geçmiş yıllara paralellik göstererek toplam işlem sayısının yüzde 32’sini oluşturdu. Buna karşın, 2022 yılında yabancı yatırımcıların işlem hacmi 3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve toplam işlem hacminden aldıkları pay yüzde 58 ile yerli yatırımcıların üzerinde kaldı. Ayrıca, 2022 yılında en büyük ilk 10 işlemin yedisinin yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi de dikkat çeken bir diğer nokta oldu. Raporun açıklandığı toplantıda konuşan KPMG Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, yabancı yatırımcı içi 2023 yılında özellikle seçimlerin belirleyici olduğunu söyledi. 2023 için iyimser olduklarını dile getiren Cantekinler, “Tüm dünyada yüksek enflasyon, birçok ülkede artan politika faizleri ve resesyon endişeleri ile birlikte halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşının, global olarak yatırımcı iştahını şekillendireceğini söylemek mümkün. Ayrıca teknoloji sektöründe düşen değerlemeler ve birçok farklı sektörde ortaya çıkabilecek konsolidasyon fırsatları 2023 yılı beklentilerinde temel unsur olarak ön plana çıkıyor. Ülkemizde ise bu gelişmelere ek olarak büyüme, istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için öngörülebilir para ve kur politikasının ekonomik göstergelerdeki etkisinin yatırımcı iştahı üzerinde etkisi olacağı düşünülüyor. 2023 yılında ülkemizin yakın coğrafyasında gerçekleşebilecek siyasi belirsizlik ve güvenlik sorunları da aşağı yönlü diğer riskler olarak değerlendiriliyor” diye konuştu.

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Gökhan Kaçmaz ise, “Tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi ve resesyon beklentilerine paralel olarak birçok sektörde konsolidasyon sürecine girilmesi ile birlikte 2023 yılı için iyimser beklentilerimizi koruyoruz ve bu iyileşme ile işlem hacim ve adedinin artacağını öngörüyoruz” dedi.

KPMG Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Müdürü Furkan Aydın, “Birleşme ve satın alma aktivitelerinde temel belirleyici hususun yatırımcı iştahı ve risk algısı olmakla birlikte yabancı yatırımcı ilgisinin özellikle stratejik sektörler için Türkiye’ye yöneldiği gözlemleniyor. Bununla birlikte birleşme ve satın alma fırsatlarını değerlendirmek isteyen yerli şirketlerin de işlem sürecine girmesi işlem hacmini artırabilecek etkenler arasında yer alıyor” dedi.