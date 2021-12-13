2022’de izlenecek en önemli riskler

Dünyanın önde gelen bankalarından Alman Deutsche Bank, küresel para piyasalarında gelecek yıl izlenecek en önemli riskleri sıraladı. Finans piyasalarından 750 katılımcı ile aralık ayı başında gerçekleştirilen Deutsche Bank anketine göre, yüksek enflasyona ilişkin riskler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaştırma adımlarının da önüne geçerek 2022’nin en önemli riskleri listesinde birinci sırada yer aldı.

Ankete göre Asya hariç bütün bölgelerdeki katılımcılar enflasyon riskini öne çıkarırken, Asya katılımcılarının yüzde 61’i jeopolitik riskleri ilk sıraya yerleştirdi.

Avrupa’daki katılımcıların ABD’dekilere kıyasla jeopolitik risklere daha fazla dikkat çektikleri anket sonuçlarında Amerika’da bulunan katılımcıların iç politika konusundaki kaygıları da öne çıkıyor.

Aşıları bypass edebilen yeni varyantlar ve aşılamada ilerleme konusunda ülkeden ülkeye görülen eşitsizlikler COVID kaynaklı risklerin başında geliyor.

Ankette gelecek yıl küresel ekonomide stagflasyon yaşanması riski daha çok öne çıksa da, 2022’nin pandemi tarafında daha iyi bir yıl olması durumunda aşırı ısınma risklerinin de söz konusu olabileceği ifade ediliyor.

Tüm dünyada pandemi destekleri sistemde kalmaya devam ettiği sürece enflasyonun yüksek seyrini sürdürmesi beklenirken, büyüme performansında COVID-19’a ilişkin gelişmelerin tüketici talebine vereceği yön belirleyici olacak.