2022’den bu yana ilk: 5 doların üzerine çıktı

ABD’de benzin fiyatları, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği petrol krizi nedeniyle yeniden yükselişe geçti. Ülke genelinde ortalama fiyatların galon başına 5 doların üzerine çıkması, 2022’den bu yana ilk kez bu seviyenin aşılması anlamına geliyor.

Fiyat artışları özellikle kıyı eyaletlerinde daha belirgin hale geldi. California’da benzin fiyatı 5,90 dolara kadar yükselirken, Washington’da 5,10, Oregon’da 4,70 ve New York’ta 4 dolar seviyeleri görüldü. Uzmanlar, lojistik maliyetler ve küresel petrol dalgalanmalarının bu farkı artırdığını belirtiyor.

Uzmanlara göre mevcut eğilim devam ederse ülke genelinde ortalama fiyatların kısa sürede 4,50-5 dolar bandına yükselmesi mümkün. Özellikle enerji piyasalarındaki belirsizlik fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Tüketici davranışları değişiyor

Artan maliyetler, ABD’lilerin günlük yaşamını doğrudan etkiledi. Akaryakıt istasyonlarında yoğunluk azalırken, birçok kişi araç kullanımını sınırlayıp toplu taşımaya yönelmeye başladı.

Vatandaşlar, fiyatların düşmesi için jeopolitik gerilimin sona ermesini bekliyor. Uzmanlar ise kısa vadede fiyatların yüksek seyretmeye devam edebileceği uyarısında bulunuyor.