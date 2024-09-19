2022'den bu yana ilk: Brezilya Merkez Bankası faizi artırdı

Brezilya Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırarak 2022'den bu yana ilk kez faiz artışına gitti. Borç verme faiz (Selic) oranı yüzde 10,50'den yüzde 10,75'e yükseltildi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistler 25 baz puanlık bir artış gerçekleşmesi tahmininde bulunmuşlardı.

Banka dirençli büyüme ve enflasyon beklentileri nedeniyle daha fazla artışın geleceğini açıkladı.

Daha yüksek kamu harcamaları ve sıkı bir işgücü piyasası hem tüketim hem de fiyat baskılarını desteklerken, aynı zamanda yaşam maliyeti tahminlerini 2027'ye kadar bankanın yüzde 3 hedefinin üzerinde tutuyor.

Banka tarafından yapılan açıklamada ayrıca politika yapıcıların ekonomik büyümeyi ve enflasyonu çok sıcak tutan hükümet harcamalarına odaklandığı kaydedildi.