2023 girişimlerinin istihdamdaki payı açıklandı! Girişim lideri sektörler hangileri oldu?

TÜİK'in 'Girişimcilik ve İş Demografisi-2023' verilerine göre, Türkiye'de girişimlerin 2022'deki doğum oranı yüzde 16,1 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 5,5 oldu. Girişimlerden 2022'de doğanların yüzde 75,5'i 2023'te de hayatta kalmayı başardı. Bu girişimlerin 2023'te doğum oranı yüzde 15,2'ye, istihdamdaki payı ise yüzde 5'e düştü.

Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2023'te yüzde 33,5 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü, yüzde 17,9 ile ulaştırma ve depolama, yüzde 10,1 ile imalat sektörleri takip etti.

İllere göre 2023'te doğan girişimlerden en yüksek payı yüzde 27,3 ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla yüzde 7,9 ile Ankara ve yüzde 6,6 ile İzmir izledi.

2023'te en hızlı büyüyen girişim sektörü: İmalat

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin oranı 2023'te yüzde 14,7 oldu. Aynı yıl ceylan girişimlerin oranı ise yüzde 2,5 olarak hesaplandı. Hızlı büyüyen girişimlerin 2023'te yüzde 26,6'sının imalat, yüzde 19,9'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 14,7'sinin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ceylan girişimlerin geçen yıl yüzde 25,7'si imalat, yüzde 14,3'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 12,4'ü ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

İmalat sanayisinde 2023'te doğan girişimlerin yüzde 57,7'si düşük teknoloji ürünleri üretti. İmalat sanayisinde geçen yıl doğan girişimlerin yüzde 29,1'i orta düşük, yüzde 12,2'si orta yüksek, yüzde 1'i yüksek teknoloji düzeyine sahip ürünleri üreten girişimler oldu.