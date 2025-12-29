2023 hizmet ticareti verileri: Büyük girişimler öne çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Girişim Özelliklerine Göre Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri 2023 sonuçlarını' yayımladı. Yayımlanan verilere göre, Türkiye’de hizmet ticaretinin ağırlıklı olarak büyük ölçekli girişimler ve ulaştırma-depolama faaliyetleri üzerinden gerçekleştiği gözlemlendi.

Hizmet ithalatı ve ihracatında yük büyük ölçekli girişimlerde

Buna göre 2023’te hizmet ihracatının yüzde 62,3’ü, hizmet ithalatının ise yüzde 54,5’i 250 ve üzeri çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimler tarafından gerçekleştirildi. Hizmet ihracatı yapan girişimlerin yüzde 73,1’ini oluşturan mikro ölçekli (1-9 çalışan) işletmeler, toplam ihracattan yalnızca yüzde 8,7 pay aldı. Küçük ölçekli girişimlerin (10-49 çalışan) ihracattaki payı yüzde 12,4, orta ölçekli girişimlerin (50-249 çalışan) payı ise yüzde 16,0 oldu.

Hizmet ithalatında da benzer bir tablo görüldü. İthalat yapan girişimlerin yüzde 52,2’sini oluşturan mikro ölçekli işletmelerin payı yüzde 7,7 ile sınırlı kalırken, yüzde 5,1’lik paya sahip büyük ölçekli girişimler ithalatın yüzde 54,5’ini üstlendi. Orta ölçekli girişimlerin ithalattaki payı yüzde 17,8, küçük ölçeklilerin payı ise yüzde 8,2 olarak hesaplandı.

Ulaştırma ve depolama sektörü de ön planda

Sektörel dağılımda ulaştırma ve depolama açık ara öne çıktı. 55 milyar 465 milyon dolarlık toplam hizmet ihracatının 37 milyar 431 milyon doları bu alanda faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Bilgi ve iletişim sektörü 4 milyar 547 milyon dolar, imalat sanayi 3 milyar 883 milyon dolar, finans ve sigorta faaliyetleri ise 3 milyar 421 milyon dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

Hizmet ithalatında 41 milyar 953 milyon dolar ile imalat sanayi ilk sırada yer aldı. Toptan ve perakende ticaret 8 milyar 424 milyon dolar, finans ve sigorta 3 milyar 280 milyon dolar, bilgi ve iletişim sektörü ise 2 milyar 291 milyon dolar hizmet ithalatı yaptı.

Mülkiyet yapısına bakıldığında, yabancı kontrollü girişimler hizmet ihracatının yüzde 17,1’ini, ithalatın ise yüzde 31,6’sını gerçekleştirdi. Taşımacılık hizmetlerinde ihracatın yüzde 90,2’si, ithalatın yüzde 78,1’i Türkiye kontrollü girişimler tarafından yapılırken; telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetlerinde ihracatta yabancı kontrollü girişimlerin payı yüzde 50,9 ile Türkiye kontrollü girişimleri geride bıraktı. Sigorta ve emeklilik hizmetlerinde yabancı kontrollü girişimlerin payı ihracatta yüzde 33,4, ithalatta yüzde 33,6 olurken, finansal hizmetlerde ihracatın yüzde 71,7’si, ithalatın ise yüzde 78,7’si Türkiye kontrollü girişimler tarafından gerçekleştirildi.