2023 istatistikleri belli oldu: Kişi başına sağlık harcaması 1 yılda 2 kat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de sağlık harcamaları 2023 yılında yüzde 105 oranında artarak 1 trilyon 244 milyar 237 milyon liraya ulaştı.

2023’te genel devlet sağlık harcamaları yüzde 108,1 artışla 964 milyar 355 milyon lira, özel sektör sağlık harcamaları ise yüzde 95,3 artarak 279 milyar 883 milyon lira oldu. Toplam sağlık harcaması içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 77,5, özel sektörün payı ise yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

Kişi başına sağlık harcaması ikiye katlandı

Kişi başına düşen sağlık harcaması 2022'de 7 bin 141 lira iken 2023'te yüzde 104,2 artarak 14 bin 582 liraya yükseldi. Aynı dönemde dolar bazında kişi başına sağlık harcaması ise 431 dolardan 621 dolara çıkarak yüzde 44 artış kaydetti.

Sağlık harcamalarının dağılımı

Genel devlet ve özel sektör harcamaları incelendiğinde, Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 42,1, merkezi devlet yüzde 34,8, hane halkları yüzde 17,8, sigorta şirketleri yüzde 2,5, diğer kurumlar yüzde 2,2, mahalli idareler ise yüzde 0,6 oranında pay aldı.

2023 yılında cari sağlık harcamaları yüzde 104,1 artışla 1 trilyon 134 milyar 894 milyon lira, sağlık harcamaları kapsamında yapılan yatırımlar ise yüzde 114,9 artışla 109 milyar 343 milyon lira olarak kaydedildi.

Hane halklarının cepten sağlık harcaması

Hane halklarının tedavi, ilaç gibi ihtiyaçlar için cepten yaptığı sağlık harcaması 2023 yılında yüzde 97,2 artarak 220 milyar 914 milyon liraya çıktı. Bu harcamaların toplam sağlık harcamasındaki payı yüzde 17,8 oldu.

Sağlık hizmeti sunucuları ve GSYH oranı

Sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı 2022’de yüzde 4 seviyesindeyken 2023’te yüzde 4,7’ye yükseldi. Sağlık hizmeti sunucuları arasında hastaneler yüzde 52,5 ile en büyük paya sahip olurken, onları yüzde 20,6 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar, yüzde 10,7 ile ayakta bakım hizmeti sunanlar izledi.