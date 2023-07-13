2023 Pasaport ücretleri belli oldu
2023 pasaport ücretleri belli oldu. Harçlara yapılan yüzde 50 artış ile belirlenen yeni tarifeye göre 6 aylık pasaport harcı 1034, 1 yıllık pasaport harcı 1512 lira, 2 yıllık pasaport harcı 2469, 3 yıllık pasaport harcı 3507 liraya yükseldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı.
6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu.
1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.