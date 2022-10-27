2023 satışlarına başlayan turizmci, kıştan da umutlu

Fikri CİNOKUR-ANTALYA

Pandemiden dolayı 2020 ve 2021 yıllarında kötü bir dönem geçiren turizm sektörü, COVID-19’un etkisinin azalmasıyla 2022 yılına umutlu başlamıştı. Ancak Türkiye’nin en büyük pazarı olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, tüm sektörlerde olduğu gibi turizmde de endişe yaratmıştı. Krizlere alışık olan Türk turizm sektörü kısa sürede toparlanarak kamunun da desteği ile tanıtım atağına geçti. Turist sayısında yoğun bir dönem yaşayan turizm sezonu havalarında olumlu gitmesiyle kasım ayına kadar uzadı. Antalya’da oteller kış sezonundan da umutlu görünüyor. Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’da 2022 yılı turizm verilerindeki artışın devam ettiği bildirildi. Valiliğe göre, 1 Ocak–16 Ekim tarihleri arasında Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısının 12 milyonu aştı.

“Ciroda da çok iyi bir sezon 2019 rakamlarını yakalayabiliriz"

Kilit Grubuna bağlı Nirvana Hotels’in CEO'su Korhan Alşan, 2022 yılı başlarında Antalya’ya 12-14 milyon turist geleceğini öngördüklerini söyledi. Turizm sezonunun bu tempoyla devam etmesi halinde tüm zamanları ‘en canlı’ ekim ayını yaşanacağını belirten Alşan, gelir ve ciro anlamında da çok iyi bir dönem yaşandığına dikkat çekti. Alşan, şunları kaydetti: “2022 sezonu oldukça iyi gidiyor. Sezon uzuyor. Gelir anlamında da çok iyi bir sezon geçiyor. Ciro ve gelir açısından tüm zamanların en iyi yılı olan 2019 rakamlarını hem gelir hem de turist sayısı açısından yakalayabilir belki de geçebiliriz. 650 dolar olan kişi başı turist geliri 850-870 dolarlara ulaşmış durumda. Cirosal olarak 2019’u geçmiş oluruz.”

"10 yılda 100 milyon turist"

Bir kriz olmaması durumunda Türk turizminin 2023 yılında en az yüzde 30 büyüyeceğini, Antalya’ya 17,5 milyon turistin gelerek yeni bir rekor yaşanabileceğini ifade eden Alşan, “Sağlık turizminde oldukça iyi gelişmeler var. Gastronomi ve spor turizmi ile kongre ve fuar etkinliklerinde yoğun talep var” dedi.

Turizmde her şeyin Türkiye lehine görüldüğünü anlatan Korhan Alşan, sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak rehavete kapılmamalı. Uçak kapasitesi çok önemli. Yolcuyu uçakla taşıyamazsanız başarılı olamazsınız. Uçak kapasitesi sağlanmalı. Türkiye lehine pozitif bir görünüm var. Türkiye her şey yolunda giderse 10 yıl içinde 100 milyon turist sayısını görebilir. Bu 5 yılda da olabilir, 10 yılda da olabilir. Turizm sektörü ülkenin cari açığın kapatılmasında da çok önemli yer alıyor. Dövizin yüzde 90’ının ülke içinde kalmasını sağlıyor. Cari açığın azaltılmasında direkt katkı sağlıyor ve oldukça stratejik bir sektör. Antalya dünyanın en büyük tatil destinasyonu. Yabancı otel zincirlerinin de Antalya’ya geleceğini düşünüyorum.”

“TURİZMDE İŞLER YOLUNDA”

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizm sektörünün ana pazarları olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş krizine rağmen, Türk turizm sektörünün çok iyi bir dönem yaşadığını söyledi. Yaz sezonunun sona ermesine ve ekim ayı ortasına gelinmesine rağmen otellerde doluluk oranlarının iyi gittiğine dikkat çeken Atmaca, “Ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen Avrupa ve Rusya pazarları çok iyi gidiyor. Otellerimizde yüksek doluluklar yaşanıyor. Kış turizm sezonu da oldukça iyi. Kış döneminden de umutluyuz. Kış sezonunda başta spor olmak üzere kongre ve fuar etkinliklerinde büyük talep var. 2023 kontratları yapıldı ve online satışlar şimdiden başladı. Kışı iyi atlatırsak 2023 yılı daha iyi olacak gibi görünüyor” diye konuştu.

“OTELLER, KASIMDA DA AÇIK OLMAK İSTİYOR”

Kemer Turistik Otel İşletmecileri Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, ekim ayı boyunca 5 yıldızlı ve ikinci bantta yer alan 3 ve 4 yıldızlı otellerin dolu olduğunu söyledi. Kasımın 15’ine kadar rezervasyonların devam ettiğini anlatan Sarıkaya, “Hava koşullarından dolayı turizm sezonu kasım ayına kadar uzadı. 2023 yılı için de çok umutluyuz. Veriler bunu gösteriyor. Ekim ayında kapanması gereken oteller, Kasım ayına kadar açık kalmak istiyor” dedi. Maliyet ve giderlerin karşılanması için fiyatlarda en az 15-20 artış öngörüldüğünü belirten Sarıkaya, şöyle devam etti: “Maliyetlerin ve giderlerin karşılanması için sektörde herkes elini taşın altına koyması lazım. Acenteler, tur operatörleri, uçak firmaları ortak hareket etmeli ki maliyetlerin altından kalkalım.”