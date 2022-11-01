2023 üretimi için bitkisel ürün sigortalama işlemleri başladı

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM) açıklamasına göre, Bitkisel Ürün Sigortası'nda 2023 yılı üretim sezonu açıldı.

Üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) 31 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden mutlaka kayıt yaptırmaları ya da kayıtlarını güncellemeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi: “Sonrasında, poliçe süresini kaçırmamak için, bitkisel ürünlerde değişiklik gösteren ilk ve son poliçe kabul tarihlerini TARSİM Mobil uygulamamız ve tarsim.gov.tr üzerinden takip ederek, yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası başvurusunda bulunabilir. Bitkisel Ürün Sigortası'nda üreticinin priminin yüzde 50'si, meyvelerde ise don teminatı priminin yüzde 67’ye varan kadar kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Ayrıca üreticilere çeşitli indirim ve ödeme kolaylıkları da sunuluyor. 2023 yılı üretim sezonunun ülkemize, üreticilerimize ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.”