2023'te 130 milyon Euro ile en çok AR-GE harcaması yapan AB ülkesi belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi'nin paylaştığı verilere göre, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, geçen yıl AR-GE harcamalarını 381,4 milyar Euro'ya yükseltti.

AR-GE harcaması geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 6,7 artan AB ülkeleri, 2023'te AR-GE'ye gayrisafi yurt içi hasılalarının ortalama yüzde 2,2'sini harcadı.

Özel sektör, eğitim ve kamu

Söz konusu dönemde AR-GE harcamalarının yüzde 66'sını 253,1 milyar Euro ile özel sektör, yüzde 21'ini 81,7 milyar Euro ile yüksek eğitim kurumları, yüzde 11'ini 41 milyar Euro ile kamu ve yüzde 1'ini 5,5 milyar Euro ile kâr amacı gütmeyen kurumlar yaptı.

AB üyesi ülkeler arasında 2023 yılında AR-GE harcamasının GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülkeler, yüzde 3,57 ile İsveç, yüzde 3,32 ile Belçika, yüzde 3,29 ile Avusturya ve yüzde 3,11 ile Almanya oldu. En düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,52 ile Romanya ve yüzde 0,61 ile Malta olarak tespit edildi.

AB ülkeleri arasında en fazla AR-GE harcamasını 130 milyar Euro ile Almanya, 61,7 milyar Euro ile Fransa, 27,9 milyar Euro ile İtalya, 22,4 milyar Euro ile İspanya, 22,2 milyar Euro ile Hollanda, 19,8 milyar Euro ile Belçika, 19,3 milyar Euro ile İsveç gerçekleştirdi.